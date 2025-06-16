微軟承諾歐洲雲端資料不出境 強化數位主權保障
鉅亨網編譯段智恆
微軟 (MSFT-US) 周一 (16 日) 宣布，未來歐洲雲端客戶的資料將完整儲存在歐洲境內，並受歐洲法律保障，由當地人員負責營運與監控，並賦予客戶完全的資料掌控權。這項舉措旨在回應歐洲企業與政府對資料外流至美國等地的日益關切。
隨著數位主權意識抬頭，歐洲各界對境內資料是否會被傳輸至美國等非歐盟地區產生疑慮，促使包括微軟在內的美國科技巨擘相繼提出強化資料保護的承諾。微軟表示，這項新政策適用於其歐洲雲端服務的所有客戶，將確保所有儲存與處理的資料都嚴格遵守歐盟相關法規。
微軟在今年 4 月即已揭示拓展其在歐洲雲端與人工智慧 (AI) 基礎建設的計畫，同時承諾尊重歐盟針對大型科技企業所設的監管規範。而此次宣布進一步強化保障措施，微軟指出，任何美國工程師如需遠端存取儲存歐洲資料的系統，都必須經過駐歐人員的即時審核與監控，以避免未經授權的資料調用。
此外，微軟也透露，其為歐洲設計的「主權私有雲端服務」(Sovereign Private Cloud) 目前正處於預覽階段，預計將於今年稍晚正式推出。該平台將提供歐洲企業與政府更高層級的數據隔離與法遵控制選項。
延伸閱讀
- 底價換關稅？法國干邑對中提最低進口價 盼化解貿易爭端
- 輝達攜手Perplexity助力歐洲AI產業 擴大市場布局
- 微軟關係生變？傳OpenAI與Google合作雲端運算 AI競爭格局出現新變化
- 中歐貿易關係現轉機：中國加速稀土出口審批、白蘭地關稅裁定將出爐
下一篇