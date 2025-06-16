鉅亨網編譯段智恆 2025-06-16 19:50

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微軟 (MSFT-US) 周一 (16 日) 宣布，未來歐洲雲端客戶的資料將完整儲存在歐洲境內，並受歐洲法律保障，由當地人員負責營運與監控，並賦予客戶完全的資料掌控權。這項舉措旨在回應歐洲企業與政府對資料外流至美國等地的日益關切。

微軟承諾歐洲雲端資料不出境 強化數位主權保障(圖：REUTERS/TPG)

隨著數位主權意識抬頭，歐洲各界對境內資料是否會被傳輸至美國等非歐盟地區產生疑慮，促使包括微軟在內的美國科技巨擘相繼提出強化資料保護的承諾。微軟表示，這項新政策適用於其歐洲雲端服務的所有客戶，將確保所有儲存與處理的資料都嚴格遵守歐盟相關法規。

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微軟在今年 4 月即已揭示拓展其在歐洲雲端與人工智慧 (AI) 基礎建設的計畫，同時承諾尊重歐盟針對大型科技企業所設的監管規範。而此次宣布進一步強化保障措施，微軟指出，任何美國工程師如需遠端存取儲存歐洲資料的系統，都必須經過駐歐人員的即時審核與監控，以避免未經授權的資料調用。