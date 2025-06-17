鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 00:00

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根據《AppleInsider》周一 (16 日) 報導，川普集團 (Trump Organization) 宣布進軍電信與智慧手機市場，推出新品牌「Trump Mobile」，並預計於 9 月蘋果 (AAPL-US) 發表 iPhone 17 之際，推出自家首款智慧手機 T1，標榜「美國設計製造」與「愛國者專用」，搶攻川粉市場。不過外界對該手機的製造來源與產品實力存疑，認為這更像是品牌商機操作而非真正挑戰科技巨頭的行動。

挑戰蘋果iPhone 17？川普T1金色智慧手機曝光 是否「美國製造」仍存疑(圖：擷取自AppleInsider)

打造「愛國者專網」 川普推電信月租資費 47.45 美元

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Trump Mobile 以虛擬電信商 (MVNO) 模式運作，實際仍依賴 AT&T(T-US)、Verizon(VZ-US) 與 T-Mobile(TMUS-US) 等大廠的行動網路。主打方案「The 47 Plan」名稱呼應川普為第 47 任美國總統，每月資費 47.45 美元，提供前 20GB 高速流量後無限上網、免費撥打 100 多國，以及額外的醫療諮詢、處方支援、拖吊協助等增值服務。

然而，Trump Mobile 未明確說明這些額外服務的實際內容與額外費用細節，亦未表明是否支援 eSIM。由於目前 iPhone 僅支援 eSIM，該服務在未來是否能兼容 Apple 裝置仍是未知數。

T1 手機規格平庸 「美國製造」成疑

(圖：AppleInsider)

Trump Mobile 首款手機 T1 預計將於 8 月開放出貨，定價 499 美元，預購需先付 100 美元。T1 外型採金色外殼，搭載 6.8 吋打孔 AMOLED 螢幕、螢幕下指紋辨識與人工智慧 (AI) 臉部解鎖功能，採用安卓 (Android) 15 系統，配備 12GB 記憶體與 256GB 內建儲存空間，支援記憶卡擴充。主鏡頭為 5,000 萬畫素，另有 200 萬畫素景深與微距鏡頭，自拍鏡頭為 1,600 萬畫素。

但分析指出，美國目前並無 AMOLED 面板與臉部辨識光學元件的製造商，這些元件極可能從海外進口。儘管川普集團聲稱 T1 為「設計與製造皆在美國」，但實際上包含相機模組、記憶體、處理器與電池等零件，皆需仰賴海外供應鏈，與「美製」形象存在矛盾。

製造成本與供應鏈挑戰 專家質疑獲利模式

(圖：AppleInsider)

若川普集團真以「全美製造」為訴求，其生產成本將遠高於中階手機 499 美元的售價區間。分析指出，組裝手機於美國並非不可能，但通常僅限於極小規模，無法支應量產需求，也難以在零組件多須進口並課以關稅的情況下達到利潤目標。