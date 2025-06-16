鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-16 20:50

‌



綜合外媒周一 (16 日) 報導，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）5 月增產 18 萬桶 / 日，儘管總量略低於預期，但核心成員如沙烏地阿拉伯積極推動擴產，同時要求先前超產的成員國實施補償性減產。石油輸出國組織 (OPEC) 最新月報顯示，整體產量仍超出配額，部分成員國如哈薩克持續違反產量限制，引發組織內部緊張。

OPEC月報：增產計畫落空 部分國家仍超標！油價未來怎麼走？(圖：REUTERS/TPG)

產量仍高於配額 沙國主導推動補償減產

‌



根據 OPEC 秘書處最新報告，目前參與補償減產協議的 8 個 OPEC + 成員國，在 5 月僅合計增產 15.4 萬桶 / 日，低於原先設定的 41.1 萬桶 / 日增幅。其中，伊拉克、阿聯與俄羅斯等國持續履行過去超產的補償承諾，分別減產 4.9 萬與持平水準。

然而，整體而言，這 8 國仍高出單月目標近 40 萬桶 / 日，主要原因在於哈薩克持續大幅超出產量上限。儘管該國 5 月略減產 2.1 萬桶 / 日至 180 萬桶 / 日，仍遠高於其配額，持續成為沙烏地阿拉伯關切的焦點。

沙國作為 OPEC + 領導國，正強力推動成員恢復產量以懲戒超產者，同時藉由擴大供應爭取市占。此舉曾一度拉低油價，但近期以色列對伊朗的空襲升高中東地緣政治風險，重新推高油價。布蘭特原油目前站上每桶 73 美元，美國西德州原油則在每桶 72 美元左右。

OPEC 秘書長蓋斯 (Haitham Al Ghais) 表示，目前伊朗原油出口未受明顯影響，暫無立即採取額外行動的必要。不過，若衝突升級導致荷莫茲海峽運輸中斷，OPEC + 可能被迫提前調整產量策略。

OPEC 看淡競爭對手增產 前景仍維持審慎

在全球市場方面，OPEC 在報告中小幅下修對非 OPEC + 國家的供應成長預估，2026 年全球非成員國的供應成長預計為每日 73 萬桶，低於前次預估的 80 萬桶／日。其中，美國產量成長預期由 28 萬桶下調至 21 萬桶／日，反映出資本支出減少與鑽井活動放緩的影響。

儘管如此，OPEC 對今年與明年的全球原油需求預測未做大幅調整，分別維持在每日 129 萬桶與 128 萬桶，顯示航空旅行與陸上交通需求仍有支撐力。

目前 OPEC + 計劃於 7 月 6 日召開下次月度會議，預料將通過 8 月進一步增產決策。報告指出，OPEC + 整體 5 月原油產量達 4,123 萬桶／日，其中 OPEC 本身貢獻 2,702 萬桶／日，主因仍為沙國帶動的增產行動。