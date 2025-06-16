鉅亨網編譯段智恆 2025-06-16 21:00

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根據《彭博》報導，美國總統川普周一 (16 日) 正式推出掛上自己品牌的行動電話服務，主打「美國製造」的硬體與通訊網路，瞄準愛國消費族群。這項服務由其兒子艾瑞克．川普 (Eric Trump) 與小唐納．川普 (Donald Trump Jr.) 在紐約川普大樓發表，時機也選在川普宣布參選 2016 年總統大選屆滿 10 周年。

川普推出個人品牌手機服務 強攻美國電信市場(圖：REUTERS/TPG)

小唐納．川普在發表會中表示：「我們與業界最優秀的夥伴合作，希望讓真正的美國人，從電信服務中獲得真正的價值。」

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川普這項新計畫屬於「虛擬行動網路運營商」(MVNO)，即從全美三大電信商之一租用網路頻寬，再以自有品牌販售行動服務。MVNO 近年成為吸引利基市場的熱門商業模式，包括知名喜劇 Podcast《Smartless》的三位主持人，也宣布將推出使用 T-Mobile 網路的手機服務，鎖定低用量、想節省月費的消費者。

根據官方說法，川普品牌手機服務除了基本通訊功能，還將整合遠距醫療協助、裝置安全防護與 Drive America 的道路救援服務，全部納入每月資費方案中。方案內容也包含對超過 100 個國家的無限通話，並設有一處擁有 250 個客服座席的美國境內客服中心。

營運公司 DTTM Operations LLC 上周已向美國專利與商標局申請「Trump」與「T1」作為通訊服務商標，適用範圍涵蓋手機、手機殼、行動電源、無線電信服務，甚至潛在的實體零售通路。

川普並非首次涉足媒體與通訊產業。他於 2022 年創辦社群平台「Truth Social」，作為 X(前推特) 的替代選擇，如今擁有數百萬名活躍用戶。這次進軍手機市場，被視為進一步強化其媒體版圖、鞏固支持者社群的舉措。