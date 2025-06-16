鉅亨網編譯段智恆 2025-06-16 20:20

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根據《彭博》周一 (16 日) 報導，Meta Platforms(META-US)持續加碼人工智慧 (AI) 投資，引發市場投資人熱烈迴響，帶動股價回升至歷史高點附近。儘管投入資本規模龐大，市場普遍認為，Meta 在 AI 領域的布局將為營收與成長注入動能。

Meta重押AI策略！股價自4月來已強彈40%(圖：REUTERS/TPG)

AI 支出大增 股價接近歷史高點

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Meta 近期斥資 143 億美元投資 AI 新創公司 Scale AI，該公司領導人將加入執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 親自領軍的「通用人工智慧」(AGI)研發團隊。這項交易公布後不久，Meta 也同步上修 2025 年的資本支出預估，上限達到 720 億美元。

Allspring LT Large Growth ETF 經理人 Jake Seltz 指出：「雖然高額支出令人遲疑，但我們相信 Meta 能透過 AI 推動營收與成長。」他強調，這展現出 Meta 維持領先地位的決心，並看好其長期成長潛力。

Meta 股價自 4 月低點以來已飆升逾 40%，帶動整體 AI 概念股人氣回溫。過去一季財報釋出後，市場對大型科技公司縮減 AI 支出疑慮減弱，也促成資金重新回流。根據數據，Global X 人工智慧與科技 ETF 自 4 月 8 日美國總統川普宣布暫緩對貿易夥伴加徵關稅後，迄今已上漲 32%，漲幅超越標普 500 與那斯達克 100 指數。

投資人重返 Meta 看好營運與策略調整

Jensen Investment Management 投資組合經理人 Allen Bond 透露，近期首度買進 Meta 股票，主因即是其積極擴張 AI 相關投資。他也看好 Meta 營運效率提升，以及過去專注元宇宙導致支出高漲的策略已明顯收斂。

Bond 說：「AI 可優化 Meta 手中龐大的用戶資料，進一步轉化為營收，這是很明確的應用方向。」他認為，這讓 Meta 得以進攻市場，而 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 則面臨搜尋業務遭 AI 服務瓜分市占的防守壓力。

Meta 第一季投資報酬率 (ROIC) 達到 31%，創歷史新高，是 2023 年平均水準的一倍以上，顯示其 AI 投資已開始產生實質效益。

AI 強化廣告業務 增添營收成長動能

Meta 旗下應用程式如 Instagram 與 WhatsApp，皆透過 AI 技術提升廣告精準度與用戶黏著度。《華爾街日報》(WSJ) 報導，Meta 目前更計畫全面自動化廣告製作流程，導入生成式 AI 技術。

新街研究 (New Street Research) 分析師 Dan Salmon 預估，生成式 AI 廣告工具可望在未來數年將 Meta 年廣告營收成長率提升 1 至 2 個百分點，2030 年前甚至可能達 4 個百分點。

不過，儘管 AI 帶來長線利多，Meta 短期股價續漲空間仍有限。目前本益比約為 24.5 倍，高於過去十年平均的 22 倍，且接近市場普遍預估價位。