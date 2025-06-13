鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-13 02:10

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美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 升幅溫和，顯示企業正自行吸收部分關稅成本，並未大幅轉嫁給消費者；與此同時，就業市場轉弱跡象與通膨趨緩也強化市場對聯準會(Fed)9 月啟動降息的預期。最新數據與市場反應，為川普政府的貿易政策與貨幣決策帶來重要交會點。

關稅誰來買單？美5月PPI顯示企業吞下成本 利潤空間承壓(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (12 日) 公布，5 月 PPI 年增 2.6%，略高於 4 月的 2.5%，但漲幅仍屬溫和。其中，核心商品價格成為主要壓力來源，尤其是耐久消費品價格寫下自 2023 年以來最大增幅，反映企業可能正吸收部分來自關稅的新增成本，而非將其轉嫁給消費者。

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5 月耐久消費品價格寫下自 2023 年以來最大增幅，反映企業可能正吸收部分來自關稅的新增成本，而非將其轉嫁給消費者。(圖：ZeroHedge)

《彭博》分析指出，這樣的情況雖然對企業利潤構成壓力，但對消費者而言則是利多。由於 PPI 漲幅高於消費者物價指數 (CPI)，代表通膨上行壓力暫時未大舉反映在終端市場價格上。在川普政府推動對中國徵收新一輪關稅的背景下，企業以吸收成本方式維持價格穩定，也成為股市反應相對保守的原因之一。

(圖：ZeroHedge)

另一方面，PPI 與 CPI 的溫和表現，使市場預期 Fed 偏好的通膨指標——核心個人消費支出物價指數 (Core PCE)——5 月漲幅將貼近 2% 的政策目標。Pantheon Macroeconomics 經濟學家估算，核心 PCE 月增僅 0.12%，為 Fed 年內再次啟動降息鋪平道路。

市場目前普遍預期，Fed 將在 6 月 17–18 日會議中按兵不動，維持利率在 4.25% 至 4.50% 之間。但根據芝商所 (CME Group)FedWatch 工具數據，交易員預估 Fed 將於 9 月啟動降息，並可能在 10 月再次調降 1 碼 (25 個基點)。這比周三數據公布前的預期時點提早，當時市場認為 12 月才會啟動第二次降息。

除物價數據外，美國勞動市場亦出現轉弱跡象。上周初領失業救濟金人數持平於 24.8 萬人，但持續申請人數攀升至 195.1 萬人，創下自 2021 年 11 月以來新高。分析師認為，這顯示美國失業者找到新工作的難度上升，尤其影響到剛畢業的年輕人。

Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 表示：「如果今夏裁員惡化，恐將加劇市場對經濟衰退與消費緊縮的擔憂。」