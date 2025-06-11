美5月CPI年升2.4%略低預期 美股期貨短線拉升

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布最新數據顯示，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4%，略低市場預期的 2.5%，不過略高 4 月前值 2.3%；按月來看成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。

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與此同時，剔除食品和能源的核心 CPI 在 5 月年升 2.8%，維持近 4 年來新低水準，略低市場預期的 2.9% 並且與 4 月前值持平 ；5 月核心 CPI 月增 0.1%，低於市場預期 0.3%，也低於 4 月前值 0.2%。