美5月CPI年升2.4%略低預期 美股期貨短線拉升
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布最新數據顯示，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4%，略低市場預期的 2.5%，不過略高 4 月前值 2.3%；按月來看成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。
數據公布後，美元指數短線下跌約 20 點，美股期貨短線上升；交易員加大對聯準會 (Fed) 今年降息押注，基本預估今年將降息兩次。
與此同時，剔除食品和能源的核心 CPI 在 5 月年升 2.8%，維持近 4 年來新低水準，略低市場預期的 2.9% 並且與 4 月前值持平 ；5 月核心 CPI 月增 0.1%，低於市場預期 0.3%，也低於 4 月前值 0.2%。
截稿前，美元指數短線下跌約 20 點，現報 98.76。美股期貨短線拉升，三大股指期貨均轉漲，那斯達克 100 指數期貨漲 0.4%。美國 10 年期公債殖利率短線下跌，現報 4.501%。現貨黃金短線拉升，現報每盎 3,348.32 美元。
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