鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-12 20:39

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美國勞工統計局 (BLS) 周四 (12 日) 最新公布數據顯示，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 增幅再度低於預期，反映企業尚未將川普政府新一輪關稅帶來的成本轉嫁給消費者，通膨壓力暫時受控。其中，核心 PPI 年增率降至近一年來最低，與先前消費者物價數據同樣偏弱，加深市場對聯準會 (Fed) 下半年啟動降息的期待。

通膨壓力趨緩！美5月PPI再低於預期 Fed9月降息可期(圖：REUTERS/TPG)

具體來看，5 月 PPI 年升 2.6%，符合市場預期，不過略高 4 月上修後前值 2.5%；不過按月來看成長 0.1%，低於市場預期的 0.2%，4 月前值自 - 0.5% 上修至 - 0.2%。

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5 月 PPI 年升 2.6%，符合市場預期，不過略高 4 月上修後前值 2.5%。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，剔除能源與食品等波動較大因素的核心 PPI 在 5 月年升 3.0%，創 2024 年 8 月以來新低，略低市場預期的 3.1%，4 月前值上修至 3.2%；按月來看成長 0.1%，也低於市場預期的 0.3%，不過高於 4 月上修後前值 - 0.2%。

5 月核心 PPI 年升 3.0%，創 2024 年 8 月以來新低，略低市場預期的 3.1%。(圖：ZeroHedge)

這項數據是繼消費者物價指數 (CPI) 低於預期後，又一項支持 Fed 有望下半年降息的訊號。分析人士指出，儘管美國總統川普 4 月宣布對多國商品課徵新一輪關稅，但數據中尚未顯現顯著物價上行壓力，反映企業目前仍選擇吸收成本，而非轉嫁消費者。

服務價格回升 航空與投資管理成本續跌

5 月最終需求服務價格回升 0.1%，扭轉 4 月 0.7% 的下跌。此增幅主要來自批發與零售利潤擴張，其中機械與車輛批發的毛利跳升 2.9%。其他上漲項目包括住宿、服飾、酒類零售與軟體出版服務。不過航空票價仍下跌 1.1%，連續兩月下滑，投資組合管理服務也續跌 1%。

5 月最終需求服務價格回升 0.1%，扭轉 4 月 0.7% 的下跌。(圖：ZeroHedge)

此外，部分與個人消費支出 (PCE) 物價指數掛勾的項目仍顯疲軟，如居家醫療與門診醫療價格基本持平或微幅下滑，暗示 Fed 最重視的核心通膨指標可能仍將維持溫和。

商品價格漲幅有限 關鍵資源波動仍大

最終需求商品價格月增 0.2%，略高於 4 月的 0.1%。其中，超過 80% 的增幅來自扣除食品與能源後的核心商品類別。細項來看，煙草、汽油、調理雞肉、咖啡與住宅用天然氣價格上漲，但航空燃油大跌 8.2%、豬肉與廢鋼價格也走低，顯示整體能源與原物料市場仍受高度不確定性影響。

最終需求商品價格月增 0.2%，略高於 4 月的 0.1%。(圖：ZeroHedge)

另外，反映生產上游成本的「中間需求加工品價格」幾乎無變動，「未加工品」價格則連三個月下滑，顯示企業生產成本壓力暫時趨緩。

就業市場現疲態 降息時機點受關注

儘管通膨數據有利 Fed 按兵不動甚至開始思考降息，但就業市場卻出現放緩跡象。最新數據顯示，美國續請失業救濟人數升至 2021 年底以來新高，暗示部分失業者重返職場的速度正在減慢。

投資人如今押注 Fed 最快將於 9 月啟動降息，並在年底前總計降息兩次，共 50 個基點。Fed 下周將召開利率決策會議，市場將密切觀察其對通膨與貿易政策後續效應的評估。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估 Fed 在 9 月降息一碼 (25 個基點) 的機率為 60.1%、降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 17.4%、降息三碼 (75 個基點) 的機率為 0.5%，而維持利率不變的機率為 22.1%。