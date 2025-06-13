鉅亨網編譯段智恆 2025-06-13 00:18

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美國總統川普周四 (12 日) 再度公開抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，批評他遲遲不降息是「笨蛋」(Numbskull)，並聲稱若能將利率調降兩個百分點，美國每年可節省 6,000 億美元利息支出。

再施壓Fed降息！川普嗆鮑爾「笨蛋」但稱不會開除(圖：REUTERS/TPG)

川普在白宮活動中直言：「我們每年將因為這位笨蛋花掉 6,000 億美元。他坐在那裡說『現在沒看到降息的理由』，簡直難以理解。」川普強調，他並非反對升息，但前提是通膨真的上升；「但現在通膨在下降，我可能會被迫採取行動。」

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這番言論出現在美國勞工部 (DOL) 公布 5 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅低於市場預期之後，通膨壓力趨緩的訊號讓川普政府再度加大對聯準會降息的施壓力道。

儘管措辭強烈，川普也表示他無意開除鮑爾。他說：「假新聞總是在說，『你若開除他會很糟糕』，我不知道為什麼會糟糕，但我不打算開除他。」

不過川普仍表達對鮑爾領導的不滿，嘲諷他是「慢郎中」(Too Late)，並指出當前利率正導致聯邦政府借貸成本大幅上升。「萬一一年後通膨真的回來了，再升息就好。我沒意見，但你得動作快，他到時又會太慢。」

這已是川普政府官員在短短兩天內第三度公開針對鮑爾發言。商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 本周三晚間接受訪問時表示，若 Fed 能降息，美國將節省大量支出，批評鮑爾「不做事」。副總統范斯 (JD Vance) 更在社群平台發文，稱 Fed 拒絕降息是「貨幣政策瀆職」。

儘管川普發言再度升高對 Fed 的政治壓力，但市場反應相對冷靜。根據芝商所數據，截至周四，交易員普遍預期 Fed 在 6 月及 7 月會議上仍按兵不動，但對 9 月降息的機率預估從前一日的 69% 升至 76%。投資人仍關注未來幾周的通膨與就業數據，尋找 Fed 政策轉向的明確訊號。