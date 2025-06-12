鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 22:30

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根據《彭博》周四 (12 日) 報導，美國總統川普與中國國家主席習近平近期在倫敦舉行高層貿易談判後，雖然雙方皆宣稱取得進展，但從態度與重點來看，兩國對於貿易未來的思維存在明顯差異：川普強調「快速達成交易」，而習近平則著眼於制度性框架與長期談判節奏，試圖爭取時間並減少對中方不利的壓力。

美中貿易談判分歧：川普急於收割成果 習近平穩打長期戰(圖：REUTERS/TPG)

川普急推貿易成果 習近平強調制度機制

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川普於談判結束後宣布與中國「已達成協議」，將恢復中國稀土磁材出口，並放寬對中國留學生的簽證限制。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 也透露，若中國加速出口關鍵金屬，美方將解除部分科技出口限制。

然而，中國官媒《人民日報》對此表述則更為保守，重點放在「建立磋商機制」的制度保障，強調雙方將透過此機制橋接分歧。這種落差突顯出川普以直接交易為導向，而習近平則強調官僚層級主導、避免高層對話受突襲式變數影響的談判風格。

時間與立場的對比：習近平長線部署 川普設下最後通牒

分析人士指出，習近平因無任期限制，能以多年規劃推動中美經濟重構，而川普則需在短時間內見成果。特別是在面對 7 月 9 日的自訂貿易協議期限前，川普已公開警告其他國家將收到「最後通牒」，展現其加快談判節奏的迫切性。

儘管中國出口至美國在 5 月重挫 34%，但北京顯然不急於妥協。專家認為，中國可能會開放部分出口許可，以避免供應鏈受阻，但不至於讓美企囤貨，從而削弱中國未來的談判籌碼。

關稅與出口管制：川普放寬紅線 中國仍保留籌碼

川普政府罕見將出口管制納入談判籌碼，象徵國安理由的邊界正在淡化，目的是促進美中科技貿易。然而，中方仍未明確承諾將全數開放對美磁材出口，僅表示會「充分考慮全球民用領域的合理需求」。

此外，川普聲稱中國商品現面臨「55% 關稅」，包含其首任任期的關稅、10% 基礎稅率與因芬太尼走私新增的 20% 懲罰性關稅。但盧特尼克強調，目前對中國的高關稅將「維持不變」，代表即使談判展開，北京也難以獲得減免關稅的回報。

雙方談判仍處模糊地帶：北京低調應對 川普續求突破

目前雙方皆未公布談判細節，關於中國是否確實承諾加速磁體出口仍屬未知。專家指出，北京傾向「留一手」，避免對外界過度公開承諾。這樣的策略使中國得以保有靈活空間，面對未來貿易局勢波動。