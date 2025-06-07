鉅亨網編譯段智恆 2025-06-07 00:30

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《路透》周五 (6 日) 援引知情人士消息報導，中國已向美國三大車廠的供應商核發臨時稀土出口許可證，此舉或為中國對稀土出口管制政策做出微調的跡象。

稀土大戰緩解？傳中國對美三大車廠供應商核發出口許可(圖：REUTERS/TPG)

消息人士表示，部分許可證的有效期限為六個月，但並未透露出口配額或涵蓋品項的具體細節。目前尚不清楚這是否意味著中國可能準備放寬稀土出口許可流程。業界普遍認為，中國的出口許可申請程序繁瑣，導致供應瓶頸。

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中國在 4 月宣布限制多種稀土金屬及相關磁材的出口，衝擊汽車、航太、半導體及軍工產業的供應鏈。稀土金屬是電動車及高科技產品的關鍵材料，中國掌握全球約九成產量，被視為中美貿易戰中北京的重要籌碼之一。

中國商務部並未立即回應《路透》對此事的查詢。福特曾在 5 月因稀土短缺，暫停芝加哥工廠的 Explorer SUV 產線一周，凸顯稀土供應鏈問題對汽車產業的實際影響。

美中稀土之爭持續升溫

稀土供應問題已成為川普對北京批評的焦點，他指責中國違反雙方上月達成的關稅與貿易暫停協議。川普本周四與中國國家主席習近平進行長時間通話，就貿易分歧交換意見。川普之後在社群媒體發文稱，「對稀土產品的複雜性不該再有任何疑問」，雙方團隊預計近期再次會談。

除汽車產業外，中國本週也向美國一家電子公司及另一家非車廠企業的供應商，分別核發了稀土出口許可，顯示出口許可正在陸續開放。

一位知情人士說：「我們必須給中國一些信任空間，讓他們證明並未將稀土當作貿易武器。」據《路透》報導，中國近日對稀土磁材行業引入追蹤系統，以加強產業管理並打擊走私行為。