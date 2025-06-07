川普鋼鋁關稅調升至50% 美進口成本破千億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 02:51

‌



據《金融時報》周五 (6 日) 報導，川普本周將鋼鐵與鋁製品的進口關稅從 25% 調升至 50%。波士頓顧問公司 (BCG) 估計，關稅調升將使年度進口成本從 514 億美元增加至 1040 億美元，新增 526 億美元成本。

美國大幅提高鋼鋁關稅，歐盟鋼鐵業憂心380萬噸對美出口受阻。(圖:Reuters/TPG)

這項關稅調升將衝擊美國各行各業，從棒球棒、汽車到飛機零件等使用鋼鋁的產品，進口成本都將大幅上揚。

‌



由於美國關稅網絡複雜，加上川普政策變動頻繁，分析師認為很難準確預測此舉對全球金屬貿易的影響，以及美國產品價格的漲幅。

BCG 董事總經理 Nicole Voigt 說：「到目前為止，我們還沒有真正看到 25% 價格上漲帶來的貿易流變化。問題是，我們會在 50% 價格上漲時看到變化嗎？這取決於金屬價格走勢如何。」

在本周稍早的瑞銀會議中，福特 (F-US) 汽車財務長 Sherry House 表示，該公司預測 2025 年關稅總影響中，有一半來自包含鋼鋁的零件。House 說這些數字可能因美中關稅談判而波動。

根據美國國會研究服務處資料，加拿大和歐盟去年是美國鋼鋁產品的最大出口國，而中國是鋼材最大出口國，墨西哥則是鋁材最大出口國。

安聯研究 (Allianz Research) 估計，新的美國關稅可能導致加拿大金屬業今年剩餘時間的出口損失高達 20 億美元，墨西哥損失 10 億美元，南韓則損失 6 億美元。

歐洲鋼鐵生產商警告，50% 關稅意味著歐盟對美國 380 萬噸出口中的大部分現在實際上面臨「進口禁令」。他們擔心原本運往美國市場的其他國家鋼材，現在將轉向歐洲，造成當地價格下跌，就像 2018 年美國首次實施關稅時發生的情況一樣。

歐盟執委會本周報告，自今年年初以來，一系列鋼鐵產品的進口量大幅增加，價格急劇下跌。

美國國際貿易委員會 2023 年發現，川普第一任期實施的關稅平均使鋼鋁產品進口減少 24% 和 31%。雖然這推升美國鋼鋁平均價格分別上漲 2.4% 和 1.6%，但美國本土金屬生產僅小幅增加，暗示關稅政策未能有效促進國內產業發展。

面對進口下降，美國鋼鐵業者正加速增產來填補市場缺口，但專家指出新產能上線需要時間。美國鋼鐵製造商協會 (SMA) 主席 Philip Bell 則強調，自 2018 年關稅政策實施以來，業界已投資逾 200 億美元興建新設施。