鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 23:21

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《路透》周五 (6 日) 報導，美國勞工部最新公布的 5 月非農就業報告顯示，就業市場依然穩健，儘管受貿易政策影響，勞動需求出現降溫跡象，但尚未見崩潰情況。聯準會 (Fed) 決策官員近期已表態，對於降息並不急迫，而這份報告也進一步強化了維持利率不變的立場。

美5月就業市場放緩但未崩盤 Fed料按兵不動(圖：REUTERS/TPG)

數據顯示，美國 5 月失業率維持在 4.2% 不變，新增非農就業人數達 13.9 萬人。雖然前兩個月數據被下修，就業市場動能稍微放緩，但對比去年平均每月 16 萬人仍相對穩健。分析師指出，這份數據有助於 Fed 在觀察進口關稅對經濟影響的同時，繼續維持政策利率穩定，即便美國總統川普再度強力施壓要求降息。

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川普周五在 Truth Social 再度喊話，呼籲 Fed「直接降息 1 個百分點 (100 個基點)」，並表示「如果通膨捲土重來，再升息就好」。Fed 決策官員則釋出訊號，預計 6 月 17 至 18 日的政策會議將按兵不動，金融市場也多預期 Fed 最快在 9 月才可能啟動降息，年底前最多降息兩次，部分分析師甚至認為全年降息次數恐不及三次。

Global X 投資策略主管 Scott Helfstein 表示：「就業數據的韌性強化了 Fed 保持耐心的理由。Fed 可能會持續觀望至夏季結束，以觀察貿易談判進展及價格走勢。」

分析師認為，儘管勞動市場整體穩健，但未來幾個月恐持續面臨進口關稅及政策不確定性帶來的挑戰。報告指出，5 月的就業增長主要集中在少數幾個產業，例如醫療保健業，而製造業則出現今年以來最嚴重的就業下滑。勞動參與率也降至近一年半最低，勞動力市場整體略顯降溫。