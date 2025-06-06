鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-06 21:44

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美國 5 月非農就業報告優於預期，緩解了市場對經濟放緩的疑慮，美股主要指數周五 (6 日) 開盤全面走高，道瓊工業指數一度大漲逾 300 點，特斯拉股價也因馬斯克與總統川普關係緩和而回穩，整體提振了投資人信心。數據公布後，美國公債殖利率走高，顯示投資人對美國經濟韌性有所期待。

〈美股早盤〉美5月非農報喜 主要指數開盤走揚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 560 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲近 260 點或近 1.4%，標普 500 指數漲近 1.2%，費城半導體指數漲近 1.3%。

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美國最新非農就業報告公布後，美股期貨周五延續漲勢，債券殖利率同步攀升，反映市場對經濟衰退的疑慮暫時緩解，帶動華爾街情緒回穩。

標普 500 指數期貨上漲 0.8%，此前市場受到川普與特斯拉執行長馬斯克之間爭論影響一度震盪。不過隨著雙方衝突跡象緩解，加上就業報告出爐後，市場信心逐步回升。美國 2 年期公債殖利率上揚 7 個基點至 3.99%，美元指數則升 0.2%。

美國勞工部報告顯示，5 月非農就業人口增加 13.9 萬人，優於市場預估的 13 萬人，失業率維持在 4.2%，符合市場預期。與此同時，前幾個月的數據也遭到下修，顯示企業在面對川普政府的經濟政策時，對成長前景保持謹慎態度。

市場觀察人士指出，儘管數據整體符合預期，但就業市場依然展現韌性。法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 投資長辦公室主管 Florian Roger 表示：「這份報告雖不算特別意外，也大致符合市場共識，但顯示就業市場依然穩健。整體而言，對市場來說算是個好消息。」

這份報告也讓聯準會 (Fed) 今年降息兩次的預期略微降溫。儘管市場仍持續關注川普政府與馬斯克的貿易衝突，這份就業報告為投資人注入一劑強心針，短期內有助於穩定市場走勢。

截至台北時間周五（6 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.12%，至每股 204.89 美元

《華爾街日報》(WSJ)周五報導，蘋果正面臨一連串挑戰，包括人工智慧 (AI) 研發進度緩慢、關稅問題、Google 支付 (Google payments) 以及 App Store 抽成爭議，導致投資人對下周全球開發者大會 (WWDC) 前景感到憂心。蘋果股價自年初以來已累計下跌 20%，創下至少自 2010 年以來 WWDC 前表現最差的紀錄。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 5.18%，至每股 299.44 美元

在美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克公開爭執導致特斯拉市值出現最大單日跌幅後，空頭交易員周四從特斯拉股票的空頭部位中獲利 40 億美元。分析公司 Ortex 的數據顯示，放空這家電動車製造商的收益史上排名第二。在該公司被納入標普 500 指數的審查時，交易員在 2020 年 9 月 8 日的拋售中獲利 54 億美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.71%，至每股 470.99 美元

微軟周四股價創下歷史新高，不但與大盤逆向而行，也是 11 個月以來首見，成功從輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 手中搶回市值王的寶座。微軟周四上漲 0.8% 至每股 467.68 美元，以 3.48 兆美元奪回全球市值第一企業的稱號。輝達周四收盤下跌 1.36% 至每股 139.99 美元，市值 3.42 兆美元，蘋果則跌 1.08% 至每股 200.63 美元，市值約 3 兆美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月非農新增就業報 13.9 萬人，預期 12.6 萬人，修正後前值 14.7 萬人

美國 5 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%

美國 5 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 5 月平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 3.7%，修正後前值 3.9%

美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 5 月勞動參與率報 62.4%，前值 62.6%

華爾街分析：

Citadel Securities 總裁 Jim Esposito 指出，美國財政赤字和不斷攀升的政府債務水平是一枚「定時炸彈」，加入了眾多金融高管對美國日益惡化的財政前景的警告行列。