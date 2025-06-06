鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 19:32

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根據《CNBC》周五 (6 日) 報導，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平昨日進行備受矚目的通話，但全球企業憂心的稀土供應短缺問題，仍未獲得具體解決方案。稀土供應問題若持續惡化，可能在今年夏季導致汽車及其他產業零組件生產線停擺，全球供應鏈風險升高。

川習通話難解稀土供應危機 汽車產業恐爆斷鏈潮(圖：REUTERS/TPG)

稀土供應危機未解 影響全球汽車產業

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美國與中國元首在本周四通話後，雖釋出持續合作訊號，但稀土出口短缺問題依然懸而未決。稀土及其他關鍵礦物被廣泛應用於武器、汽車及高科技產品，而中國長期主導稀土開採與出口。近兩年來，中國陸續收緊相關出口限制，令全球供應鏈大受衝擊。

中國今年 4 月初對 7 種稀土金屬實施新出口管制，並未明確指出是否與美中緊張局勢有關。雙方在 5 月 12 日達成初步貿易協議後，中國商務部同日召開會議，宣佈加強對關鍵礦物的出口管制，並未全面解除對 7 種稀土的出口限制，令華府感到意外。

美國商會中國分會周五表示，截至 5 月 28 日，僅部分中國供應商取得了稀土的 6 個月臨時出口許可證。該商會調查顯示，受影響企業中有 75% 指出，現有稀土庫存最多撐 3 個月，最受影響的產業為研發、資源、工業及科技領域，消費及服務業則較少受到波及。

歐洲、日企同樣受創 供應鏈衝擊蔓延

中國對稀土出口的限制波及的不僅是美國企業。歐洲汽車零件供應商協會 (CLEPA) 指出，部分歐洲汽車零件業者已被迫停產，預料未來幾周將有更多企業陷入供應鏈危機。歐洲商會表示，中國最近雖對部分歐洲企業放寬出口限制，但僅核准「數百份出口許可申請」中的約 25%，難以避免供應鏈嚴重受挫。

歐洲商會會長彥辭 (Jens Eskelund) 表示：「會員企業仍面臨出口許可審批流程冗長且缺乏透明度的挑戰，正對歐洲及其他地區的生產線造成衝擊。」

此外，日本鈴木汽車 (Suzuki Motor) 旗下 Swift 車款也因稀土短缺一度停產，預計最快 6 月 13 日局部恢復生產。中國外交部發言人林劍日前重申，中國的出口管制措施符合普遍做法，並非針對特定國家。商務部則表示，將依法依規審核出口申請，推動「便利化與合規貿易」。

出口管制升溫 非關稅壁壘成焦點

中國近幾個月加速對關鍵礦物實施出口限制，影響層面不僅止於稀土。去年 8 月，中國針對用於晶片製造的鎵與鍺兩種金屬實施出口管制，今年則進一步管制用於彈藥、核武製造與鉛酸電池的銻，以及其他可能具軍民兩用的產品。美國認定鎢屬於「關鍵礦物」之一，被廣泛應用於武器、半導體與工業切割機等領域。

奧地利鋼鐵金屬市場研究公司分析師霍特瓦格納 (Martin Hotwagner) 表示，平均每輛汽車大約含有 300 公克鎢，且即便回收也難以完全回收。隨著供應持續吃緊，他預估西方企業最快今年夏季就可能面臨鎢資源告罄的風險。