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川習通話難解稀土供應危機 汽車產業恐爆斷鏈潮

鉅亨網編譯段智恆


根據《CNBC》周五 (6 日) 報導，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平昨日進行備受矚目的通話，但全球企業憂心的稀土供應短缺問題，仍未獲得具體解決方案。稀土供應問題若持續惡化，可能在今年夏季導致汽車及其他產業零組件生產線停擺，全球供應鏈風險升高。

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川習通話難解稀土供應危機 汽車產業恐爆斷鏈潮(圖：REUTERS/TPG)

稀土供應危機未解 影響全球汽車產業

美國與中國元首在本周四通話後，雖釋出持續合作訊號，但稀土出口短缺問題依然懸而未決。稀土及其他關鍵礦物被廣泛應用於武器、汽車及高科技產品，而中國長期主導稀土開採與出口。近兩年來，中國陸續收緊相關出口限制，令全球供應鏈大受衝擊。

中國今年 4 月初對 7 種稀土金屬實施新出口管制，並未明確指出是否與美中緊張局勢有關。雙方在 5 月 12 日達成初步貿易協議後，中國商務部同日召開會議，宣佈加強對關鍵礦物的出口管制，並未全面解除對 7 種稀土的出口限制，令華府感到意外。

美國商會中國分會周五表示，截至 5 月 28 日，僅部分中國供應商取得了稀土的 6 個月臨時出口許可證。該商會調查顯示，受影響企業中有 75% 指出，現有稀土庫存最多撐 3 個月，最受影響的產業為研發、資源、工業及科技領域，消費及服務業則較少受到波及。

歐洲、日企同樣受創 供應鏈衝擊蔓延

中國對稀土出口的限制波及的不僅是美國企業。歐洲汽車零件供應商協會 (CLEPA) 指出，部分歐洲汽車零件業者已被迫停產，預料未來幾周將有更多企業陷入供應鏈危機。歐洲商會表示，中國最近雖對部分歐洲企業放寬出口限制，但僅核准「數百份出口許可申請」中的約 25%，難以避免供應鏈嚴重受挫。

歐洲商會會長彥辭 (Jens Eskelund) 表示：「會員企業仍面臨出口許可審批流程冗長且缺乏透明度的挑戰，正對歐洲及其他地區的生產線造成衝擊。」

此外，日本鈴木汽車 (Suzuki Motor) 旗下 Swift 車款也因稀土短缺一度停產，預計最快 6 月 13 日局部恢復生產。中國外交部發言人林劍日前重申，中國的出口管制措施符合普遍做法，並非針對特定國家。商務部則表示，將依法依規審核出口申請，推動「便利化與合規貿易」。

出口管制升溫 非關稅壁壘成焦點

中國近幾個月加速對關鍵礦物實施出口限制，影響層面不僅止於稀土。去年 8 月，中國針對用於晶片製造的鎵與鍺兩種金屬實施出口管制，今年則進一步管制用於彈藥、核武製造與鉛酸電池的銻，以及其他可能具軍民兩用的產品。美國認定鎢屬於「關鍵礦物」之一，被廣泛應用於武器、半導體與工業切割機等領域。

奧地利鋼鐵金屬市場研究公司分析師霍特瓦格納 (Martin Hotwagner) 表示，平均每輛汽車大約含有 300 公克鎢，且即便回收也難以完全回收。隨著供應持續吃緊，他預估西方企業最快今年夏季就可能面臨鎢資源告罄的風險。

儘管川普表示「與中國的貿易協議進展順利」，但分析人士指出，美中談判焦點已逐漸從關稅問題轉向非關稅壁壘，尤其是科技出口及稀土供應。Natixis 資深經濟學家 Jianwei Xu 指出：「雙方都發現對方的劣勢不只在於關稅，非關稅問題尤其是科技與稀土，才是當前的談判焦點。」

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美國中國川普習近平稀土供應鏈出口限制貿易戰汽車產業中斷礦物產業

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