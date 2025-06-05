鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 23:00

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美國總統川普周四 (5 日) 在社群平台 Truth Social 發文表示，他已與中國國家主席習近平進行了一通約 90 分鐘的電話會談，雙方討論了最近達成的貿易協議細節，並同意盡快安排新一輪會談，地點尚待決定。川普形容，這次對話「結果對兩國都非常正面」，同時也解決了稀土產品的複雜性問題。

90分鐘熱線！川普曝：習近平邀請我訪中 雙邊貿易協議再加溫(圖：REUTERS/TPG)

川普指出，美方將派出財政部長貝森特 (Scott Bessent)、商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 及美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 參加新一輪會談。他強調，這次通話「幾乎完全聚焦在貿易問題」，並未涉及俄羅斯、烏克蘭或伊朗事務。

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稍早，中國外交部及中國駐美大使館證實，這通電話是由川普主動提出的。

此外，川普透露，習近平在通話中親切邀請他和第一夫人訪問中國，他也予以積極回應，強調雙方作為「兩個偉大國家的總統」對此行都非常期待。川普最後表示，相關會議的時間與地點將在稍後向媒體公布，並感謝外界的關注。

圖：川普 Truth Social

美國股市周四早盤開高，投資人對川普與中國國家主席習近平的通話抱持期待，希望有助於打破兩國貿易談判的僵局。不過，漲勢隨後逐漸收斂，市場靜待雙方會談的細節。

近來，美中貿易關係再度緊張。川普政府指控北京未履行日內瓦會談達成的礦產出口承諾，並對中國半導體祭出額外出口限制；同時，美方對中國留學生簽證也採取更嚴格的管制，引發中方強烈不滿。北京則批評美方破壞近期的貿易進展，對雙邊關係構成挑戰。