鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 22:09

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美國總統川普在勞工統計局（BLS）周五（6 日）公布 5 月非農就業報告後，連續在 Truth Social 發文，對聯準會（Fed）主席鮑爾施壓，呼籲立即降息 1 個百分點 (100 個基點)，藉此壓低借貸成本並提振經濟，儘管該報告數據好於市場預期，且股市大幅走高。

川普再喊話鮑爾直接降息1個百分點 通膨若捲土重來再升息就好(圖：REUTERS/TPG)

川普先在貼文中表示：「美國現在火熱！六個月前還冷得像冰塊！邊境已經關閉，物價下跌，薪資上漲！」隨後，他批評 Fed 升息動作遲緩，直指：「Fed 的『慢郎中』(Too Late, 指鮑爾) 是場災難！歐洲已經降息 10 次了，我們一次都沒有。儘管如此，我們國家表現依然很好。直接降息 1 個百分點吧！這會是火箭燃料！」

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川普進一步強調，如果 Fed 能夠降息，將有助於降低美國即將到期的長短期債務利率。他寫道：「如果 Fed 的『慢郎中』能夠降息，那我們即將到期的長短期債務利率都能大幅下降。拜登大多發行短期公債。現在幾乎沒有通膨了（再也沒有了），但如果真的捲土重來，就升息對抗就行了。非常簡單！他讓我們國家損失了一大筆錢。借貸成本應該要大幅降低！」

圖：川普 Truth Social

川普在發文中強調，儘管 5 月非農就業報告顯示新增就業人數達到 13.9 萬人，高於市場預期的 12.5 萬人，且失業率持平於 4.2%，但他仍堅持 Fed 應大幅降息。他指責鮑爾的貨幣政策導致美國聯邦政府的借貸成本高昂，直言：「他讓我們國家付出了巨大的代價。」

除了批評鮑爾，川普還對最新的非農數據和股市表現表達了樂觀看法。他寫道：「就業數據非常亮眼，股市大漲！與此同時，關稅也為我們帶來了數十億美元的收入！！！」

圖：川普 Truth Social

據了解，川普的要求凸顯他對 Fed 貨幣政策長期以來的不滿。分析人士指出，Fed 決策官員預計將在 6 月 17 至 18 日於華府召開會議，市場普遍預期屆時將維持基準利率不變。許多官員強調，在川普的貿易、移民和稅收政策對經濟影響更明朗前，他們不打算立即調整利率。

此外，川普除了呼籲降息外，還對鮑爾個人多次加以嘲諷，使用了「Too Late at the Fed」(慢郎中) 等字眼，並稱「Fed 的『慢郎中』是場災難！」但他也承認「即便如此，美國經濟依然表現良好」。

外界普遍認為，川普此舉凸顯他將利率政策視為主要的經濟工具，持續施壓 Fed 以因應潛在的經濟放緩風險。