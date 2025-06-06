鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-06 20:36

‌



美國勞工統計局 (BLS) 周五 (6 日) 公布的 5 月非農就業報告意外出現「大修正」，前兩個月就業人數大幅下修，顯示美國就業市場在經濟政策與成本壓力下逐步降溫，為市場敲響警鐘。

美5月非農就業報告驚見「大修正」！揭示勞動市場降溫風險(圖：REUTERS/TPG)

5 月非農就業人口新增 13.9 萬人，高於市場預估的 12.6 萬人。(圖：ZeroHedge)

‌



具體來看，5 月非農就業人口新增 13.9 萬人，高於市場預估的 12.6 萬人，但低於前一個月 14.7 的增幅，創下今年 2 月以來新低，然而過去兩個月的數據共下修 9.5 萬人，這一修正幅度足以抵消掉數據的正面表現。失業率則持平於 4.2%，仍處於近一年來的狹幅區間。

4 月數據從 17.7 萬下調至 14.7 萬，降幅達 3 萬；3 月更是從 18.5 萬大幅下調至 12 萬，降幅高達 6.5 萬。(圖：ZeroHedge)

5 月非農就業報告：

非農新增就業報 13.9 萬人，預期 12.6 萬人，修正後前值 14.7 萬人

失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 3.7%，修正後前值 3.9%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

勞動參與率報 62.4%，前值 62.6%

服務業持續增長 製造業與政府部門疲弱

勞動市場的成長主要集中在服務業，包括醫療保健、社會救助、餐飲及休閒娛樂等產業。其中，醫療保健業 5 月新增就業 6.2 萬人，較去年同期的平均增幅更高，顯示出該產業持續穩健。休閒與餐飲業也增加了 4.8 萬人，顯示疫後外出消費需求回溫。然而，製造業則出現明顯降溫，5 月就業人數減少 8,000 人，為今年來最大減幅，顯示對關稅的擔憂影響到企業信心。

勞動市場的成長主要集中在服務業，包括醫療保健、社會救助、餐飲及休閒娛樂等產業。(圖：ZeroHedge)

聯邦政府部門同樣出現較大規模的裁員，上月減少 2.2 萬個工作機會，創下 2020 年以來最大單月降幅，顯示川普政府的減支政策開始對就業市場產生壓力。經濟學家指出，若政府縮減開支持續擴及承包商、大學及其他依賴公共資金的單位，未來恐有超過 50 萬個工作機會受到影響。

勞動參與率與薪資走勢分歧

報告同時揭示勞動參與率續降，5 月整體參與率下滑 0.2 個百分點至 62.4%，為 3 個月來新低。核心就業年齡 (25 至 54 歲) 族群的參與率也同步下降，反映部分勞動人口選擇退出職場。另一方面，5 月平均時薪月增 0.4%，年增率達 3.9%，高於市場預期的 3.7%，顯示即便整體就業市場降溫，工資壓力依然存在，或為通膨帶來潛在壓力。

5 月平均時薪年增率達 3.9%，高於市場預期的 3.7%，顯示即便整體就業市場降溫，工資壓力依然存在，或為通膨帶來潛在壓力。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，儘管整體非農就業增加，但家庭調查數據卻顯示 5 月就業人口大減近 70 萬人，與企業調查報告存在明顯落差。全職工作人口銳減 62.3 萬人，部分時間工則增加 3.3 萬人，顯示市場結構可能正逐步轉變。此外，本土出生的勞工人數下滑 44.4 萬人，外籍勞工減少 22.4 萬人，打破了前兩個月外籍勞工創下的紀錄水準。

儘管整體非農就業增加，但家庭調查數據卻顯示 5 月就業人口大減近 70 萬人，與企業調查報告存在明顯落差。(圖：ZeroHedge)

全職工作人口銳減 62.3 萬人，部分時間工則增加 3.3 萬人，顯示市場結構可能正逐步轉變。(圖：ZeroHedge)

聯準會 (Fed) 對此報告持審慎態度，官員多次表示需要更多證據才能確定川普政府的關稅及減支政策對經濟的真正影響。紐約聯準銀行最新研究也指出，隨著企業面臨關稅帶來的額外成本，已經開始出現對資本支出及就業水準的負面影響。

整體而言，雖然 5 月非農就業報告優於預期，但專家提醒，若忽略當月的增幅並檢視整體結構與趨勢，報告呈現的仍是勞動市場逐步降溫的跡象。市場將密切關注接下來幾個月的數據修正以及 Fed 的利率政策走向。

Fed 傳聲筒：美國失業率其實在走高

有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)Nick Timiraos 發文稱，從未經四捨五入的數據看，5 月的失業率從 4 月的 4.187% 上升至 4.244%。去年失業率的最高值出現在 2024 年 11 月，為 4.231%。