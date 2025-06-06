鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 21:11

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美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克的政治與商業關係進一步惡化，雙方日前公開爆發罕見的社群媒體口水戰後，白宮官員周五 (6 日) 證實，川普對與馬斯克直接通話「沒興趣」。

川普與馬斯克決裂 白宮證實雙方暫無會談計畫(圖：REUTERS/TPG)

川普周五受訪時表示：「我不打算和他通話，祝他好運吧。」他接著補充道：「我現在根本沒在想馬斯克，他有問題，這可憐的傢伙有問題。」

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這場風波起因於馬斯克對川普政府稅改法案的批評，指該法案可能進一步推高美國債務。川普昨日在白宮橢圓形辦公室對馬斯克大加抨擊，甚至威脅切斷 SpaceX 等相關聯邦合約，馬斯克則隨即在社群平台 X 上回擊，稱川普「忘恩負義」，並指出如果沒有他去年在選戰中的巨額捐款，川普根本不可能贏得總統大選。馬斯克甚至一度威脅要讓 SpaceX 的龍飛船退役，雖然隨後又收回了此舉。

馬斯克對川普的批評並未就此結束。他在另一篇貼文中表示，川普的進口關稅政策恐將在今年稍晚將美國經濟拖入衰退。川普則在 Truth Social 上回應：「最簡單的方式可以為我們的預算省下數十億美元，就是終止馬斯克的政府補助和合約。」

雙方的決裂導致特斯拉 (TSLA-US) 股價周四大跌 14%，市值蒸發約 1,500 億美元，創下該公司歷史上單日市值最大跌幅。週五盤前交易特斯拉股價一度反彈約 5%，因市場傳聞兩人原定當天進行電話會談。然而，白宮高級官員隨後澄清，川普目前「沒興趣」與馬斯克通話，另有官員補充表示，白宮方面並未排除未來任何可能性，但目前沒有安排對話的計畫。

川普的幕僚長威爾斯 (Susie Wiles) 則對《NBC》新聞表示，媒體稍早報導的「兩人計畫進行通話」不屬實，今天並沒有相關安排。另一位白宮官員則補充：「我們希望盡可能降溫這個非常不幸的局面，但目前沒有任何電話排程。」