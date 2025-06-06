鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 20:17

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周五 (6 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正面臨一連串挑戰，包括人工智慧 (AI) 研發進度緩慢、關稅問題、Google 支付 (Google payments) 以及 App Store 抽成爭議，導致投資人對下周全球開發者大會 (WWDC) 前景感到憂心。蘋果股價自年初以來已累計下跌 20%，創下至少自 2010 年以來 WWDC 前表現最差的紀錄。

AI救不了蘋果？WWDC前股價創最差紀錄(圖：REUTERS/TPG)

AI 進展緩慢 預期無法達標

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雖然 AI 近年被視為改變產業格局的關鍵技術，但蘋果在此領域的發展明顯落後同業。去年大會上亮相的 Apple Intelligence 服務進展有限，Siri 語音助理的 AI 升級更因開發延宕無法如期推出，蘋果三個月前罕見承認進度延誤，意味著在今年 WWDC 期間，AI 功能恐怕難以成為主打亮點。

MoffettNathanson 分析師 Craig Moffett 直言：「蘋果將更謹慎，避免過度承諾或展示尚未準備好的功能。」相比之下，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google(GOOGL-US) 等競爭對手則積極在開發者大會上展示 AI 技術進展，凸顯蘋果的相對劣勢。

多重風險衝擊 服務收入壓力增

AI 只是蘋果眾多挑戰中的一環。美國總統川普近期對中國生產的硬體產品課徵關稅，可能進一步擠壓蘋果的利潤空間。此外，川普正向蘋果施壓，要求其調整過去 20 年以海外生產為主的商業模式，增添蘋果供應鏈的不確定性。

更嚴重的是，蘋果服務業務占其整體毛利率的比重極大，主要來自 App Store 抽成及 Google 搜尋預設付款。然而，這些收入來源正面臨法律挑戰與監管審視。蘋果 App Store 抽成業務長期以來是外界關注焦點，而 Google 為成為蘋果裝置預設搜尋引擎所支付的巨額費用，也在法律戰火中承受壓力。Needham 分析師 Laura Martin 警告：「蘋果的營收成長、利潤率及估值倍數正面臨實質風險。」

iPhone 成長停滯 AI 難成助攻

由於 AI 尚未成為具體的營收推力，蘋果急需新誘因帶動消費者換機潮。然而，其旗艦產品 iPhone 的銷售已連續兩年成長停滯，今年度也被預期持平。FactSet 數據顯示，2026 財年的 iPhone 營收成長率僅約 3%。

Needham 分析師 Martin 指出，若要推動股價表現，蘋果必須迎來新一波 iPhone 換機周期，但短期內難以實現。儘管蘋果擁有超過 23.5 億台的活躍裝置，用戶黏著度高，但若生成式 AI 持續推陳出新並催生新一代設備，蘋果恐將失去部分市場主導地位。OpenAI 近期挖角蘋果傳奇設計師艾夫 (Jony Ive)，計畫推出 1 億台 AI 裝置，最快明年問世，也為市場投下變數。