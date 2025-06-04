鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 20:25

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美國周三 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，民間新增就業僅 3.7 萬人，創下逾兩年新低，凸顯勞動市場放緩跡象，進一步加深市場對經濟成長的疑慮。ADP 指出，年初的強勁增長動能已明顯消退，企業在面對川普頻繁更動的經濟政策時，招聘態度轉趨謹慎，導致整體就業市場降溫。

遠遜預期！美5月小非農就業僅增3.7萬人 創逾兩年新低(圖：REUTERS/TPG)

調查顯示，美國 5 月民間新增就業僅 3.7 萬人，創下逾兩年新低，凸顯勞動市場放緩跡象 (圖：ZeroHedge)

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ADP 報告顯示勞動市場放緩

根據 ADP 數據，5 月民間新增就業人數低於市場預期的 11 萬人，也低於 4 月的 6 萬人，為 2023 年 3 月以來的最低水準。其中，商品生產類別淨減少 2,000 個職缺，包括自然資源與採礦業減少 5,000 人，製造業減少 3,000 人，僅營建業增加 6,000 人。服務業方面，休閒與餐飲業增加 3.8 萬人，金融活動增加 2 萬人，但專業與商業服務減少 1.7 萬人，教育與醫療服務減少 1.3 萬人，貿易、運輸與公共事業減少 4,000 人。

(圖：ZeroHedge)

就企業規模來看，僱用少於 50 人的小型企業流失 1.3 萬個職缺，500 人以上大型企業流失 3,000 人，中型企業則增加 4.9 萬人。儘管就業增速放緩，ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 指出，薪資仍維持「強勁」成長水準，留任員工年增 4.5%，轉職者增長 7%，與 4 月變化不大。

(圖：ZeroHedge)

ADP 報告發布前一天，美國勞工部公布 4 月職缺數量意外回升，但其他調查，如求職平台 Indeed 與全國獨立企業聯合會 (NFIB) 的調查，顯示企業開缺與招聘意願均呈現疲弱走勢。Indeed 經濟學家施里瓦斯塔瓦 (Allison Shrivastava) 指出，當前市場招聘停滯，離職率偏低，市場若持續降溫恐進一步轉為疲弱。

川普再批鮑爾「慢郎中」

ADP 數據出爐後，美國總統川普隨即在 Truth Social 上再度對聯準會 (Fed) 主席鮑爾開砲，稱其為「慢郎中」(Too Late)，敦促其立即降息以提振經濟，並強調「歐洲已經降息九次了」。川普長期對鮑爾持批評態度，甚至在日前與鮑爾於白宮會面時，當面批評他不降息的決策，指責其讓美國在對抗中國及其他國家時處於不利地位。Fed 方面則表示，鮑爾重申貨幣政策必須依據經濟數據，而非政治考量。

市場交易員目前預估，Fed 在 2025 年底前將降息兩次，首次可能落在 9 月或 10 月。儘管 Fed 官員近期普遍對美國經濟前景抱持樂觀態度，但也承認川普的關稅措施可能對通膨與就業帶來衝擊。Fed 理事庫克（Lisa Cook）日前指出，雖然美國經濟仍保持穩健，但高度不確定性對物價穩定和失業率構成潛在風險。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估 9 月降息一碼 (25 個基點) 的機率為 55%，維持利率不變的機率為 26.4%，降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 18.4%。

圖：芝商所 FedWatch 工具