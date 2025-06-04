鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 20:10

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歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 周三 (4 日) 表示，儘管美國總統川普宣布對進口鋼鋁調高關稅至 50%，但歐盟與美國的貿易談判仍朝著「正確方向」前進。他強調，歐盟將持續推動談判，但若美方持續加徵關稅，勢必影響談判氣氛。

歐盟：貿易談判雖有進展 但美國鋼鋁關稅升高不利協商(圖：REUTERS/TPG)

塞夫柯維奇在巴黎參加經濟合作暨發展組織 (OECD) 會議時向記者表示：「我們的目標是維持談判動能，我相信我們能夠達成正面成果，但我們也準備好捍衛自身利益，並竭盡所能重新平衡雙邊貿易關係。」

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在美國要求各貿易夥伴提出方案，以解決川普對貿易失衡的關切之際，雙方談判持續進行。根據白宮規畫，這些協商將於 7 月 9 日前加速推進，以期趕在屆時更高關稅生效前取得進展。然而，美國政府仍選擇在周三將鋼鋁關稅自 25% 調高至 50%，以「維護國家安全」為由，進一步加大對歐盟的壓力。

對此，塞夫柯維奇直言，此舉無助於談判，「我們明確表達對美國最新決定的強烈遺憾，並向對方說明，這不利於現有的談判進展，尤其是在我們已有明顯進展的情況下。」他呼籲美國與歐盟攜手合作，解決產能過剩的問題，而非相互制裁。

塞夫柯維奇指出，川普近來不斷指責歐盟在談判中進展緩慢，這也迫使歐盟執委會承諾加快協商進度。根據歐盟執委會的估算，川普政府目前已對歐盟出口到美國的產品徵收約 3,800 億歐元 (約 4,330 億美元) 的關稅，涵蓋歐盟對美出口總額的約七成。

作為反制，歐盟已批准對美國 210 億歐元的產品徵收報復性關稅，涉及美國國內具政治敏感性的州，包括美國眾議院議長強生 (Mike Johnson) 家鄉路易斯安那州的黃豆、農產品、家禽及機車等。

歐盟同時也準備額外對 950 億歐元的美國產品加徵關稅，作為對川普政府所謂「對等關稅」與汽車關稅的回應。相關清單涵蓋波音 (BA-US) 飛機、美國製汽車及波本威士忌等工業品。