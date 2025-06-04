鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 19:25

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《路透》周三 (4 日) 援引多位知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 正考慮自下個會計年度起，放慢其公債購買的縮減步調，以避免對債市造成過度衝擊。此舉顯示日銀在面對市場波動時，正謹慎調整政策步調。

債市波動擴大 傳日銀傾向放慢縮減購債步調(圖：REUTERS/TPG)

近期，超長期日本公債 (JGB) 殖利率飆升至歷史新高，反映出投資人對日本財政狀況惡化的憂慮，進而加劇市場波動。知情人士指出，儘管日銀內部尚未達成共識，但已有部分官員認為應放慢縮減速度，以維護市場穩定。

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政策分歧持續 討論聚焦債市穩定

目前日銀每季縮減債券購買規模約 4,000 億日元，預計持續至 2026 年 3 月。根據上月與銀行及金融機構會議的紀錄，多數市場人士建議將縮減規模減半至每季 2,000 億日元，一些決策官員認為這是合理的方向。日銀將於 6 月 16 日至 17 日的政策會議上，審視現行計畫，並擬定 2026 年 4 月以後的新計畫。

一位知情人士透露：「會議上的多數意見，將成為日本央行討論縮減計畫時的重要參考依據。」由於並非所有決策官員都傾向放慢縮減步調，因此最終決策仍待協調。

知情人士指出，儘管去年日銀退出了殖利率曲線控制政策，但近期超長期公債市場的劇烈波動，仍讓央行對市場穩定性提高警覺。另一位知情人士表示，日銀不會直接因殖利率上升而擴大購債，但對可能影響整體殖利率曲線的風險保持關注。

年度計畫可能延續至 2027 年

根據目前規畫，知情將在今年度 (截至 2026 年 3 月) 維持每月 3 兆日元的購債規模。若自 2026 年度起採取每季縮減 2,000 億日元的步調，則至 2027 年 3 月底，單月購債規模將降至約 2 兆日元。這與部分市場人士建議的 1 兆至 2 兆日元規模相符。