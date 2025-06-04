鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 22:40

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歐洲半導體大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 周三 (4 日) 在巴黎出席法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 舉辦的活動時表示，公司近期已看到半導體市場景氣復甦的跡象，預計將在未來幾季推升業績表現，但同時對地緣政治風險仍保持謹慎。

意法半導體看好景氣回溫 但仍警惕地緣政治(圖：REUTERS/TPG)

謝里指出，意法半導體目前第二季的訂單出貨比 (Book-to-Bill Ratio) 遠高於 1，顯示市場處於上行循環(Upcycle)，有利於未來營收成長。他強調，第二季至少可達到先前財測中值 27.1 億美元，並看好復甦勢頭至少將延續到第三季，屆時銷售額可望年增轉正。然而，他也坦言，地緣政治風險，特別是美國總統川普的貿易戰與關稅政策，可能對 2025 年後半年的市場發展帶來不確定性。

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面對市場對於潛在庫存囤積的疑慮，謝利則澄清，目前並未觀察到客戶有大量囤貨的現象，「我不否認這種情況可能存在，但我們並未發現明顯跡象。」他補充指出，雖然中國市場需求最為強勁，歐洲市場的需求依舊偏弱，顯示市場需求呈現區域性不均衡的態勢。

意法半導體過去幾年深受車用、工業及個人電子產品市場疲軟的影響，導致訂單長期下滑，加上產能過剩與庫存壓力，整體市況低迷。然而，隨著 AI 和新興應用逐步帶動市場需求回升，半導體產業逐漸走出低谷。