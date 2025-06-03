美國4月JOLTS職缺超預期增加 就業市場展現韌性但挑戰仍多
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國 4 月職缺意外反彈，整體就業市場仍顯示韌性，儘管經濟學家警告關稅和不確定性可能在未來幾個月拖累就業成長。
職缺意外回升 需求仍穩
美國勞工部 (DOL) 周二 (3 日) 公布最新職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 報告顯示，4 月底職缺數量增加 19.1 萬個，達到 739.1 萬個，高於市場預期的 710 萬個，也高於 3 月修正後的 720 萬個，顯示就業市場需求仍具韌性。
數據顯示，4 月住宿及餐飲服務業職缺減少 13.5 萬個，州與地方政府及教育領域職缺也減少 5.1 萬個；不過，藝術娛樂及休閒服務業職缺增加 4.3 萬個，礦業與伐木業則增幅 1 萬個。
整體而言，專業與商業服務、醫療照護與社會救助等私部門行業職缺增幅明顯，聯邦政府職缺同樣增加，但地方政府與教育機構職缺則呈現減少趨勢。
根據數據，招聘人數增加 16.9 萬人至 557.3 萬人，創下近一年來新高，顯示企業持續補充人力。然而，裁員人數也攀升至 178.6 萬人，創下自去年 10 月以來最高水準。主因在於部分產業正面臨供應鏈問題及關稅不確定性的壓力，企業因此調整用人策略。
關稅政策仍增添變數
經濟學家指出，雖然 4 月職缺反彈，但與去年相比，職缺增幅逐步放緩。受川普政府關稅政策影響，美國進口商與製造業者面臨成本壓力與供應鏈瓶頸。上周美國貿易法院曾裁定暫緩執行大部分關稅，但上訴法院隨後又恢復部分措施，加劇市場的不確定性。
部分經濟學家指出，企業在進口關稅政策反覆變動下難以規劃，導致用人策略轉趨保守。此外，有經濟學家質疑 JOLTS 數據的有效性，認為調查回覆率偏低且經常大幅修正，需搭配其他就業指標參考，例如 Indeed 的職缺統計就顯示 4 月職缺出現下滑。
勞動市場信心走弱
儘管職缺數據顯示勞動需求仍強，但其他指標透露出市場潛藏的風險。4 月自願離職人數下滑至 319.4 萬人，較上月減少，反映出部分勞工對轉職的信心減弱。
就業市場中，職缺與失業人口比率維持在 1.0 的水準，顯示整體供需平衡尚未失衡，但已從 2022 年高峰的 2 比 1 明顯降溫。
市場普遍預期，5 月非農就業報告將於本周五 (6 日) 出爐，新增就業人數可能放緩至 13 萬人，低於 4 月的 17.7 萬人，失業率預計持穩在 4.2%，但風險偏向上升至 4.3%。分析師認為，就業市場的變化將成為聯準會 (Fed) 判斷貨幣政策的關鍵指標。
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