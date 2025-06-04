鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 19:30

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微軟 (MSFT-US) 周三 (4 日) 宣布，將免費向歐洲各國政府提供一項資安計畫，以加強對抗包含人工智慧 (AI) 在內的網路威脅。此舉凸顯微軟致力於協助歐洲防範日益增長的資安挑戰，尤其是來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯等國的國家級攻擊者。

微軟推免費資安計畫 助歐洲防範AI網路攻擊(圖：REUTERS/TPG)

微軟總裁史密斯 (Brad Smith) 接受《路透》訪問時表示：「如果我們能把在美國發展的防護技術帶到歐洲，將有助於強化更多歐洲機構的資安防護。」他同時指出，本月稍後還將有其他措施陸續推出。

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面對不斷升級的網路攻擊行動，史密斯指出，攻擊者已日益運用生成式 AI 技術，大幅提高攻擊規模及影響力，目標包括破壞重要基礎設施、散布錯假訊息等。雖然 AI 被不法分子用來當作武器，但史密斯強調 AI 同時也是一項防禦工具，微軟持續追蹤其 AI 模型的惡意使用，並防止已知的網路犯罪者利用其 AI 產品。

史密斯說：「我們目前尚未看到 AI 技術完全逃過我們的偵測能力或威脅識別機制。」他強調，微軟的目標是要確保 AI 作為防禦工具的進展速度，超越其作為攻擊武器的進展。

微軟表示，此次免費資安計畫將特別著重於提升 AI 威脅情報分享與協作能力，幫助歐洲各國預防和因應攻擊行動。該計畫也將與各國政府密切合作，特別針對 AI 生成的深偽 (Deepfake) 威脅提出對策。