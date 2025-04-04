〈美股早盤〉貿易戰衝突加劇 主要指數重挫 那指邁向熊市

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-04 21:44

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美股主要指數周五 (4 日) 開盤大幅走低，那斯達克綜合指數正邁向熊市，此次跌勢源於中國對所有美國商品加徵新關稅，作為對川普政府大規模徵稅措施的回應，進一步升級了全球貿易戰。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 1,200 點或 3.0%，那斯達克綜合指數跌逾 600 點或近 3.8%，標普 500 指數跌近 3.4%，費城半導體指數跌近 6.0%。

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全球股市普遍下跌，債券價格上漲，原油價格跌至四年來的最低點，儘管美國 3 月的就業數據強勁，但中國加大反擊川普貿易戰的措施，讓市場對經濟前景的擔憂加劇。

在關稅引發的市場暴跌後，標普 500 指數創下自 2020 年以來最糟糕的單日表現，美股期貨指數下跌 2.5%。歐洲股市則邁向修正區間，公債殖利率普遍上升，10 年期美債殖利率下降 14 個基點，降至 3.89%。

貨幣市場已完全預估到年底將降息 1 碼 (25 個基點) 四次降息，並且認為第五次降息的可能性超過 50%。信貸風險指標創下自 2023 年銀行業動盪以來的最大漲幅。

儘管美國的 3 月非農就業人數成長超過預期且失業率小幅上升，顯示勞動市場仍保持健康，但全球經濟已開始受到廣泛關稅影響。中國對美國的新關稅採取報復措施，包含對所有美國進口商品徵收關稅以及對稀土元素的出口控制。

藍籌每日趨勢報告的 Larry Tentarelli 表示：「就業報告遠超預期，看似是一個積極的數字，但必須明白這些數據是回顧性的，市場更關心未來的數據。我們擔心的是，超預期的關稅將導致招聘放緩，並可能帶來重大經濟放緩。」

在全球金融市場仍處於動盪之際，華爾街投資人將密切留意聯準會 (Fed) 主席鮑爾的演講，尋找美國經濟狀況的線索，以及關稅是否會影響 Fed 對降息的立場。

隨著川普的歷史性貿易戰加劇衰退風險，華爾街多位預測者對美國股市的看法變得愈加冷淡，並建議投人者避免在拋售中進行買入。

美國銀行的 Michael Hartnett 成為最新一位建議投資人「做空」風險資產的分析師，直至川普政府從關稅轉向減稅、增加能源供應、放鬆管制和大幅提高債務上限。

瑞銀全球財富管理的 Mark Haefele 將美國股市的評等下調至「中立」，並將標普 500 指數的年終目標下調 9%。

然而，也有些分析師認為現在是買入的好時機。雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，經過疫情以來最糟糕的一天之後，現在正是買入的好時機。他在受訪時表示：「市場給這一貿易政策送出了大大的反對票，這是一次非常好的買入機會。」

華爾街分析師對川普將製造業帶回美國的構想感到困惑，這一目標需要巨大的成本，並且可能需要數年甚至數十年才能實現。

關稅是對原本在 2022 年底至 2023 年初賺錢的科技貿易的最新打擊。從 2022 年底到 2023 年 2 月，那斯達克 100 指數成長超過一倍，領跑標普 500。

然而，自 2 月 19 日創下紀錄以來，這一以科技股為主的指數已經下跌 16%，並且表現落後於標普 500 指數超過 4 個百分點。交易員正在獲利了結，並轉向防禦性較強的行業，擔心經濟衰退和對人工智慧 (AI) 基礎設施支出可能出現回檔的風險。

截至台北時間周五（4 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.86%，至每股 197.38 美元

分析師指出，美國關稅可能改變全球貿易格局，而 iPhone 等消費品可能是受打擊最嚴重的產品之一，如果公司將成本轉嫁給消費者，價格將增加至少 30%。根據分析師估算，如果蘋果把上漲的成本轉嫁給消費者，美國市場上 iPhone 16 系列手機的價格將上漲 43%，其中高階的 iPhone 16 Pro Max 將從 1,599 美元飆升至 2,300 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 5.15%，至每股 253.51 美元

摩根大通分析師表示，第一季汽車交付量降至近三年來新低，下降幅度之大表明他們「可能低估了消費者反應的程度」。由 Ryan Brinkman 領導的分析師指出：「當然，這一政府角色加劇了圍繞特斯拉品牌的爭議。」分析師警告存在進一步下行風險，尤其是在第二季，當前共識預期季增 32%——遠高於季節性趨勢。

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 0.38%，至每股 21.18 美元

GameStop 執行長柯恩 (Ryan Cohen) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交修訂後的 13D 文件顯示，他在 4 月 3 日以每股 21.55 美元的均價收購 GameStop 股票 50 萬股，涉及資金 1080 萬美元。 柯恩的持股增加至 37,347,842 股。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 非農新增就業報 22.8 萬人，預期 13.7 萬人，修正後前值 11.7 萬人

美國 3 月 失業率報 4.2%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 3 月 平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 3 月 平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.9%，前值 4.0%

美國 3 月 平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

美國 3 月 勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

華爾街分析：

摩根士丹利表示，標普 500 的未來走勢取決於聯準會採取更溫和的政策立場或關稅談判取得實質進展。摩根士丹利寫道：「隨著標普 500 指數跌破 5500 點，我們認為一級關稅影響已經在很大程度上反映在價格中，而潛在的二級影響則尚未完全體現。」