鮑爾警告關稅將推高通膨 Fed將耐心等待更多數據再行動

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 23:48

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (4 日) 表示，美國總統川普新一輪關稅措施的經濟影響可能會遠超預期，並強調 Fed 需要確保這些措施不會引發持續的通膨問題。

鮑爾在美國商業編輯與寫作協會年會的演講中指出，儘管目前的不確定性依然較高，但他認為關稅的加徵將可能帶來比預期更大幅的影響，這些影響將包括更高的通膨與經濟成長放緩。

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鮑爾表示，儘管美國目前的經濟表現強勁，但關稅帶來的影響仍將對美國經濟構成挑戰。他強調，Fed 的首要任務是保持長期通膨預期穩定，避免單次的價格上漲轉化為長期的通膨問題。他說：「我們的責任是保持長期的通膨預期穩定，並確保一次性的價格上漲不會演變成持續的通膨問題。」

關稅將加劇通膨壓力

在問答的階段，鮑爾進一步表示，儘管目前關於利率調整的討論愈加激烈，但 Fed 不急於做出調整，將等待更多關於川普政府關稅政策及其影響的具體數據。他還指出，儘管他們曾在 3 月 19 日的記者會上提到關稅對通膨的影響是暫時的，但現在的形勢顯示，關稅的影響可能會比預期的更持久。

他指出：「關稅極有可能引發至少暫時性的通膨上升，但這些影響也可能是持久的。」鮑爾強調，Fed 將密切留意大眾對通膨控制的看法，並且若有必要，會采取措施維持價格穩定。他補充說：「我們將保持耐心，等待更多明確的數據，然後再考慮是否調整貨幣政策。」

經濟放緩與關稅影響

鮑爾對目前美國經濟情況表示相對樂觀，指出儘管有不確定性，但美國經濟依然處於「良好的狀態」。他提到，3 月的就業報告顯示，非農就業人口增加 22.8 萬人，失業率小幅上升至 4.2%。然而，鮑爾也強調，近期消費者調查顯示，大眾對通膨的擔憂正在上升，並且對未來經濟成長的預期逐漸降低。

他還指出，關稅將增加美國的進口成本，對消費者商品價格產生上行壓力，從而可能進一步加劇通膨壓力。根據彭博經濟學家的估計，川普宣布的關稅可能會將美國的平均有效關稅率從 2024 年的 2.3% 推升至約 22%。

Fed 的挑戰與行動預期

鮑爾提到，川普政府的關稅政策將讓 Fed 在維持穩定物價和達成最大就業目標的過程中面臨更多挑戰。他承認，這些目標可能會發生衝突，但目前尚未出現此情況。

隨著美國股市今年已下跌約 11%，政府 10 年期公債收益率跌至 4% 以下，市場對經濟成長前景的擔憂日益加劇。鮑爾也指出，市場預估 Fed 可能會在今年進行四次降息，但他強調，在做出任何調整之前，Fed 仍需更多時間來觀察政策對通膨及經濟增長的具體影響。

川普喊話鮑爾趕快降息

值得注意的是，川普在鮑爾發表談話前在社群媒體 Truth Social 上發文，兩次直接點名鮑爾、要求降息。他的貼文先說，這將是「鮑爾降息的絕佳時機」，鮑爾過去總是動作「慢」，現在可以改變形象，「快」起來。

接著川普說，現在能源價格下跌、利率下降、通膨率下行，甚至雞蛋價格也跌了 69%，而就業率上升，一切都發生在兩個月內「這對美國來說是一個巨大的勝利」，鮑爾該降息「別再玩政治」。

但鮑爾很快就打了川普的臉，他重申 Fed 需要先觀望，等明確情勢再考慮行動。鮑爾也指出，本次川普公布的新關稅遠超預期，可能持續推升通膨，Fed 需要確保通膨預期不會上升。

市場反應

鮑爾的這些談話發表後，股市進一步下跌，美國公債價格上漲，石油價格也跌至四年來的最低點，顯示市場對川普關稅政策的反應依然強烈。