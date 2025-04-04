中美貿易衝突加劇 美債10年期殖利率迅速跌破4%

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 19:30

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美國公債殖利率周五 (4 日) 繼續大幅下跌，10 年期公債殖利率跌破 4%，降至 3.89%，創下自去年 10 月以來新低。此次大幅下跌是由於中國對美國總統川普積極推行的「對等關稅」政策作出報復，投資人擔心貿易戰將加劇全球衰退風險，紛紛湧入公債尋求安全避風港。

10 年期國債殖利率下跌超過 16 個基點，從上周結束時的約 4.25% 急劇下滑。此前，這一殖利率曾在今年初因川普的減稅政策希望能提振美國經濟而攀升至 4.8% 以上。與此同時，2 年期公債殖利率也下跌超過 22 個基點至 3.50%。

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圖：CNBC

中國財政部於周五宣布，自 4 月 10 日起將對所有進口自美國的商品徵收 34% 的關稅，這一舉措是對川普本稍早宣布的報復性關稅政策的回應。川普所推動的貿易政策讓某些中國商品的關稅實際上達到 54%。

自川普於本周三簽署關稅政策以來，投資人將資金轉向美國公債，推動殖利率進一步下行。這項關稅計畫涉及超過 180 個國家，並對全球市場造成了重大打擊。10 年期公債殖利率自上周結束時的 4.25% 以來持續下跌，市場擔憂貿易戰可能會推高物價並放慢經濟成長，甚至將經濟推入衰退。

摩根大通 (JPM-US) 在昨日調整其對今年美國經濟衰退的預期，將機率從 40% 提高至 60%。摩根大通首席全球經濟學家布卡斯曼 (Bruce Kasman) 指出，如果這些政策持續下去，將可能在今年將美國乃至全球經濟推入衰退。

市場將密切留意即將發布的非農就業報告。根據外媒調查的經濟學家預測，3 月非農就業人數將增加 14 萬人，失業率將保持在 4.1%。這份報告將為市場提供有關美國經濟健康狀況的線索，尤其是在經濟成長放緩的擔憂下。