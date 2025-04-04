美國經濟衰退風險升高 Fed關鍵指標發出危險訊號

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 20:20

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路透周五 (4 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 偏好的衰退指標之一在本周迅速惡化，速度與 2008 年金融危機前相似，這表明債券投資者正為美國總統唐納德 · 特朗普大規模關稅政策可能引發的經濟急劇放緩做好準備。

經濟學家和投資人通常會使用多項指標來預測經濟衰退。以兩年期與十年期美國公債殖利率之間的利差為例，這是債市中最常使用的指標之一。Fed 主席鮑爾偏愛的是三個月期美國公債與十八個月後預期殖利率之間的利差。

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這一利差被認為能夠最真實反映短期的利率預期，與兩年期和十年期公債之間的利差相比，這一指標能更精確地反映即將到來的市場變化。

當衰退臨近時，這一利差會收窄並轉為負值。然而，自 2022 年 3 月 Fed 開始升息以來，該指標進入負值區間並保持在該區域，因為短期公債的殖利率仍然很高。

截至周五，這一指標達到負 113 個基點，是自去年 10 月以來新低。更重要的是，這一利差正處於自 2008 年底全球金融危機以來最大單日上漲的情況。

Mizuho 的歐洲、中東及非洲區域固定收益、貨幣與商品策略主管 Jordan Rochester 在周五的報告中指出：「通常在 Fed 最後一次升息後 3 至 18 個月內會進入衰退期…… 我們現在已經過了 21 個月，衰退是否已經來臨？」

根據摩根大通的預測，由於川普的關稅政策，美國及全球衰退的風險今年已從 40% 上升至 60%。

僅在上周，美國利率期貨市場顯示，交易員預估 Fed 今年可能再降息 65 個基點，並在之後按下暫停鍵。然而，現在市場預期到 12 月將降息 100 個基點，並在 2026 年第一季再降 25 個基點，這將讓美國的利率回落到 2.75% 至 3.35% 區間，與兩年半前的水準相當。

銀行股通常在利率上升時表現良好，但在周五受衰退擔憂與市場對進一步降息的預期影響，全球銀行股普遍下跌。

其他央行的衍生品市場也顯示類似的趨勢，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 預估今年將分別再降息三次，較先前的預期加速。

蘇黎世保險集團首席市場策略師 Guy Miller 表示，許多投資人原本以為川普會將關稅作為談判工具，然後逐步縮減威脅，但顯然情況並非如此。他表示：「這些手段是粗暴而笨拙的，試圖改變貿易格局，卻很可能適得其反。」