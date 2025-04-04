貿易戰升級！中國對美國商品加徵34%關稅 美股期貨大跳水

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-04 18:45

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中國國務院關稅稅則委員會周五 (4 日) 宣布，自 4 月 10 日起將對所有進口自美國的商品徵收 34% 的關稅，這是對美國總統川普本周稍早宣布的關稅措施的報復。根據中國官媒《新華社》報導，財政部強烈譴責美方此舉，並敦促美方立即取消單方面的關稅措施，透過平等、尊重和互利的方式解決貿易分歧。

《新華社》報導指出，中國財政部對美方對中國商品徵收 34% 的額外報復性關稅表示強烈譴責，這讓美方對中國的總關稅達到 54%。中國認為，美方的這一舉措「不符合國際貿易規則」，並且嚴重損害了中國的利益，還對全球經濟發展以及生產和供應鏈的穩定構成威脅。

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此外，中國商務部還將 11 家美國企業列入「非可靠實體清單」(Unreliable Entities List)，這些企業被指違反市場規則或合約承諾。中國商務部同時將 16 家美國企業列入出口管制名單，並表示將對包括釤 (Samarium)、釓 (Gadolinium) 和鋱 (Terbium) 在內的七種稀土相關物品實施出口管制。

此次貿易衝突的升級，對全球市場造成極大震盪。美國股市期貨在中國宣布加徵關稅後大幅下跌。截稿前，道瓊工業平均指數期貨下跌 1,533 點，跌幅達 3.7%，預計開盤時該指數將下跌約 1,500 點，標普 500 指數和那斯達克 100 指數的期貨也分別下跌 3.7% 和 4%。分析人士指出，這一系列股市跌幅反映出市場對於貿易戰升級以及其對全球經濟影響的擔憂。

中國的報復性關稅影響總額達 5,824 億美元的貿易關係，這讓投資人擔心貿易戰將加劇全球經濟衰退的風險，並進一步影響全球供應鏈的穩定。中國對美國的關稅措施，與美方此前宣布的對中國商品徵收的關稅相對應，顯示出兩國在貿易問題上的分歧日益加劇。

這一波貿易衝突的升級也進一步加劇了對全球經濟放緩的憂慮。中國正面臨房地產危機、消費者和企業信心疲弱等挑戰，而美國的保護主義貿易政策可能會促使中國尋求與其他貿易夥伴的合作，以減少對美國市場的依賴。此外，市場分析人士預估，中國可能會推出更多的經濟刺激措施，以支持其經濟增長。

恐慌情緒蔓延 個股盤前慘兮兮

此次貿易衝突的升級，對全球市場造成了極大震盪。美國股市期貨在中國宣布加徵關稅後大幅下跌。與此同時，中國的關稅政策對許多美國大公司造成重大影響，特別是那些在中國市場有大量業務的科技公司。

蘋果 (AAPL-US) 和高通 (QCOM-US) 周五盤前分別下跌 5% 和 6%、特斯拉 (TSLA-US) 跌幅達 5%、開拓重工 (CAT-US) 下跌 6%，而輝達 (NVDA-US) 也下跌約 4%。銀行股也遭受到龐大壓力，摩根士丹利 (MS-US) 股價下跌 5%、高盛 (GS-US) 股價下跌 4.5%、花旗 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 盤前股價均下跌超過 4%、富國銀行 (WFC-US) 跌幅為 5%。

這場貿易衝突的升級，再次把美股推向自 2020 年以來的最大單日跌幅。標普 500 指數在昨日的跌幅達 4.84%，進一步跌入修正區間，並且該指數已經比 2 月的歷史最高點下跌約 12%。此外，小型股指數羅素 2000(RUT-US) 也暴跌超過 6% 落入熊市。