美3月非農就業超預期新增22.8萬人 失業率意外升至4.2%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-04 20:38

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美國 3 月非農業就業成長超預期，隨著勞動參與率的上升，失業率略有上升，薪資成長維持穩定。這顯示在全球經濟面臨廣泛關稅衝擊前，美國勞動市場仍然健康。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (4 日) 公布數據顯示，3 月非農就業新增 22.8 萬人，遠超市場預期的 13.7 萬人，前值自 15.1 萬人下修至 11.7 萬人。當月失業率意外升至 4.2%，高於市場預期與前值的 4.1%，另外平均時薪年增速度也意外放緩。

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美國 3 月非農新增就業人數超預期，1、2 月數據修正。(圖：ZeroHedge)

BLS 也將 1 月非農就業人口增幅從 12.5 萬下修至 11.4 萬。經過這些修正，1 月和 2 月的就業人數加起來比之前的報告減少了 4.8 萬人。

3 月非農就業報告：

非農新增就業報 22.8 萬人，預期 13.7 萬人，修正後前值 11.7 萬人

失業率報 4.2%，預期 4.1%，前值 4.1%

平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.9%，前值 4.0%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

美國 3 月時新年增速度放緩。(圖：ZeroHedge)

分析指出，美國 3 月就業成長超過預期，失業率小幅上升，顯示在全球經濟受到廣泛關稅打擊之前，勞動力市場是健康的。但是關稅打擊全球金融市場，並顛覆對美國經濟持續擴張的預測。

儘管非農報告顯示，美國勞動市場仍具有韌性，但市場對後續就業較為悲觀。一些預測者表示，政府效率部 (DOGE) 相關的就業損失到年底可能超過 50 萬人。關稅政策也可能導致私部門更明顯的裁員，衝擊勞動市場

許多華爾街經濟學家現在表示，美國今年有陷入衰退的風險，包括失業率和通貨膨脹率的上升。這些預期使聯準會 (Fed) 面臨更大的挑戰，因為決策者可能必須為經濟提供緩衝，這可能意味著降低利率，或透過維持高借貸成本來遏制通膨。

交易員削減對 Fed 在 5 月降息的押注，預估 6 月將是降息的可能開始時點，繼續押注到年底前 Fed 將實施四次降息。

政府部門就業人數連續第二個月下降

具體按產業來看，非農業就業的成長主要來自醫療保健、交通和倉儲以及休閒和旅館領域。零售業就業人口反彈，部分增幅與克羅格 (Kroger Co.)(KR-US) 的 1 萬名罷工工人重返崗位有關。

聯邦政府部門就業人口出現自 2022 年以來首次連續兩個月下降，因為 DOGE 正在推動裁撤聯邦政府員工的行動。3 月份，聯邦政府就業人數減少 4,000 人，2 月則減少了 1.1 萬人。

不過 BLS 指出，帶薪休假或領取遣散費的員工仍被計入就業人數。這意味著那些領取遣散費的政府部門員工，目前仍被計入就業人數。

就業報告由兩項調查組成——一項是針對企業的調查，提供就業變動數據；另一項是針對家庭的調查，發布失業率和參與率。家庭調查部分還有一項獨立的就業指標，在 2 月出現一年多來最大跌幅後，3 月有所回升。

失業率上升的原因複雜。一方面，上個月更多人加入勞動市場，這對於尋求填補數百萬職缺的雇主來說是件好事。另一方面，更多人永久性失去了工作。

美國 3 月失業率意外上升。(圖：ZeroHedge)

勞動參與率，通常指的是正在工作或尋找工作的人口比例，在 3 月份小幅上升至 62.5%。不過，25-54 歲工人的參與率，也稱為黃金年齡工人，下滑至一年多來的最低點。

專家看法

Principal Asset Management 的 Seema Shah 很好地概括了當前的市場情緒：「每個人都知道經濟疲軟即將到來，但至少我們可以放心，勞動力市場在這次政策驅動的衝擊中表現強勁，因此，放緩應該不會過於陡峭。」

Shah 指出，下個月硬數據可能會開始顯示軟數據已經發出的訊號。從 Fed 的角度來看，今天的就業人數不會阻止他們未來的政策降息——他們知道這只是風暴來襲前的平靜。

哥倫比亞線程投資公司的利率策略師 Hussainy 表示：「市場押注於衰退風險與金融條件收緊將迫使 Fed 今年大幅降息，幅度可能達到約 100 個基點。」