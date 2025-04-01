〈美股早盤〉主要指數開低 交易員靜待川普關稅政策明朗化

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-01 21:41

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美股主要指數周二 (4/1) 開低，在經歷坎坷的第一季後第二季開局黯淡，市場靜待川普對其關稅政策的明確表態。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 1.0%。

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美國總統川普將於本周三 (4/2) 下午 3 點在白宮玫瑰園宣布他的對等關稅計畫，但具體的徵稅範圍仍然不明。市場對川普是采取較為寬鬆還是強硬的政策感到困惑，這讓投資人對風險股票交易持謹慎態度。

Nuveen 全球投資策略師 Laura Cooper 表示：「投資人正在掙扎於本周可能的宣布內容，結果範圍如此之廣，交易員難以為可能的結果定價。」

川普已將關稅徵收對象鎖定在加拿大、墨西哥和中國這三大貿易夥伴，以及汽車、鋼鐵和鋁製品上。幾周內，進口銅的關稅可能也會到來。他還威脅對藥品、半導體和木材進口徵收關稅。

許多人擔心川普的公告可能意味著與貿易夥伴展開長期且充滿爭議的談判，這將對經濟造成壓力，並讓市場波動性保持高漲。歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 日前表示，如果實施對等關稅，歐盟準備報復。

Nuveen 的 Cooper 補充道：「我們可能會迎來另一段潛在的談判期，這將進一步延長不確定性並加劇價格波動。」

高盛集團策略師表示，基於歐洲經濟增長前景疲弱，他們下調對歐洲 Stoxx 600 指數的預測，這一調整與美國團隊的行動相似。由 Sharon Bell 領導的高盛團隊將該指數的 12 個月目標從 580 點下調至 570 點。

在美國公債市場上，10 年期美國公債殖利率降至三周以來的最低點，市場預期 ISM 製造業指數將顯示 3 月的經濟活動已進入萎縮區間。

截至台北時間周二（4/1）21 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 1.40%，至每股 105.29 美元

軟銀旗下晶片技術公司安謀 (Arm Holdings) 近期曾試圖收購英國的 Alphawave，以獲取其關鍵的 AI 處理器技術。Alphawave 是一家半導體智慧財產權供應商，該公司正與其投資銀行家合作，探討出售事宜，並已收到來自安謀及其他潛在買家的收購興趣。然而，根據兩位知情人士的說法，安謀在與 Alphawave 的初步討論後，決定不再繼續推動收購計畫。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.84%，至每股 261.33 美元

根據最新的數據顯示，特斯拉在歐洲幾個主要市場的銷售再次下滑，這進一步顯示出隨著來自中國的競爭加劇及部分消費者對馬斯克政治觀點的反感，特斯拉正面臨銷售困境。

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 4.16%，至每股 158.94 美元

嬌生周二盤前股價下跌逾 3%，因之前美國破產法官拒絕該公司提出的 100 億美元和解提議。該提議意在結束數萬起指控其嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品導致卵巢癌的訴訟。

這是該醫療集團破產策略第三次在法庭上失敗。嬌生公司計劃「重返侵權法體系，提起訴訟並擊敗這些毫無根據的滑石粉索賠」，並且不打算對裁決提出上訴。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月製造業 PMI 終值預期 49.8，前值 52.7

美國 3 月 ISM 製造業指數 49.5，預期 50.3

美國 2 月 JOLTS 職位空缺數預期 769 萬，前值 774 萬

華爾街分析：