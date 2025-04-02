美2月JOLTS職位空缺數降至756萬 就業市場顯示放緩跡象

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-02 00:00

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美國 2 月職缺數量下降，顯示出勞動市場放緩的跡象，儘管裁員數字保持穩定。根據美國勞工部 (DOL) 周二 (4/1) 公布的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，2 月的職缺數量降至 756 萬，較 1 月修正後的 776 萬有所減少。雖然市場預測職缺數量將達 766 萬，但實際數字略低於預期。

(圖：ZeroHedge)

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根據報告，職缺的減少主要出現在零售貿易、金融業及住宿和餐飲服務業，這些行業的需求減少影響整體職缺數據。在經濟逐步放緩的背景下，職缺數量逐步穩定在疫情前的水準，然而由於總統川普的貿易政策不確定性，許多企業的投資計畫擱置，也可能影響勞動市場的活躍度及整體經濟成長。

職缺的減少主要出現在零售貿易、金融業及住宿和餐飲服務業。(圖：ZeroHedge)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾曾形容美國的勞動市場處於「低裁員、低招聘」的狀況，這種情形已持續數月。根據預測，本周五 (4 日) 的就業報告將顯示企業招聘活動繼續放緩，失業率保持在 4.1%。

儘管裁員數據與新冠疫情前的水準大致相符，但聯邦政府裁員的情況卻有所增加，2 月政府裁員達到自 2010 年以來的最大增幅。隨著川普政府推行大規模的政府縮編，預計將進一步影響勞動市場。

聯邦政府裁員的情況卻有所增加，2 月政府裁員達到自 2010 年以來的最大增幅。(圖：ZeroHedge)

勞動市場的不確定性和貿易政策的影響

隨著川普政府加徵的進口關稅，企業面臨的成本壓力加大，部分企業對未來經濟前景的信心受到打擊，2 月職缺的減少也加深了經濟學家對美國勞動市場放緩的擔憂。

美國經濟學家指出，貿易政策、進口關稅及供應鏈的混亂可能導致裁員的增加。隨著川普政府決定對鋼鐵、鋁材及進口汽車等商品徵收關稅，貿易戰對美國經濟及勞動市場的影響將進一步顯現。

此外，2 月的「自願離職率」保持在 2%，這意味著即使是對工作前景感到悲觀的員工，也難以找到更好的機會。許多員工在這樣的經濟不確定性下，選擇繼續穩定工作。

Fed 密切留意的指標——每個失業工人所對應的職缺數量，在 2 月保持在 1.1。這一比例在 2022 年曾達到 2:1 的峰值。這一數字反映出勞動市場的供需平衡情況，並且為 Fed 評估經濟狀況提供了重要指標。

每個失業工人所對應的職缺數量，在 2 月保持在 1.1。(圖：ZeroHedge)

專家分析：勞動市場放緩的風險加大

彭博經濟學家表示，2 月職缺數量的下降再次印證了美國勞動市場放緩的趨勢。裁員和自願離職率的修正顯示，年初以來的勞動市場狀況比先前估算的更為疲軟。他們認為，美國勞動市場在未來幾個月仍將處於冷卻狀態，特別是在企業面臨不確定政策影響和成本上升的背景下。