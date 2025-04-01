路透：製藥業遊說川普分階段徵收關稅減少衝擊

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 20:24

‌



路透周二 (4/1) 援引四位熟悉內情人士的消息報導，全球製藥公司正遊說美國總統川普，要求對進口藥品徵收分階段關稅，旨在減輕徵收關稅的負擔，並為企業轉移製造基地爭取時間。川普計劃於周三 (4/2) 公布一項大規模的關稅計畫，他已表示這些關稅將涵蓋所有國家，而不僅僅是貿易不平衡較大的 10 至 15 個國家。

此外，川普也表示，將對製藥行業徵收關稅，此前製藥業曾在過去的貿易戰中獲得豁免。這些知情人士表示，雖然川普將在周三宣布有關關稅的具體措施，但目前看來，製藥業並不預期會立即推出 25% 的關稅，而是希望這一徵收能夠分階段進行，逐步達到 25%。

‌



其中一位消息人士表示：「製藥業希望能夠逐步增加關稅，而不是一開始就徵收 25%。」此外，川普可能會在周三宣布一項針對製藥業的研究，探討如何在不對行業造成過大衝擊的情況下實施這些關稅。

製藥業面臨挑戰 轉移生產不易

大型製藥公司通常在美國、歐洲和亞洲擁有全球製造基地，將生產線轉移回美國需要投入大量資源。製藥業貿易組織美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 曾指出，在美國建立一個新的生產設施可能需要 5 至 10 年時間，並需要 20 億美元的資本投入，部分原因是受到嚴格的監管要求。

PhRMA 曾在與美國政府的會議中提出，希望能夠分階段逐步提高關稅，以反映企業所需的時間。一位知情人士表示，儘管情勢仍然不確定，但業界普遍希望，任何對製藥業的初步關稅會低於川普所威脅的 25%。

關稅或引發藥品短缺問題

製藥業者認為，徵收關稅可能會增加藥品短缺的風險，並降低患者的藥物可及性。儘管如此，川普仍然堅持徵收這些關稅，認為美國需要更多的藥品生產能力，以減少對其他國家藥物供應的依賴。

儘管如此，製藥業也希望美國政府能夠通過符合政策制定程序的公開評論期來延緩這些新費用的實施。有些跨國製藥公司近期宣布了數十億美元的投資，用以擴大美國的生產設施，並將其熱銷藥品的生產轉移到美國，但許多公司仍主要在歐洲生產這些藥品的有效成分。

歐洲藥企應對可能的關稅

在川普即將宣布的新一輪關稅措施前，許多歐洲製藥公司已經採取異常手段，將更多藥品通過空運送往美國。幾家大型歐洲製藥公司告訴路透社，他們的一些藥品將受到美國對歐盟產品徵收的關稅影響，因為這些產品的主要生產基地目前不在美國。