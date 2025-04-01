傳安謀收購Alphawave計畫告吹 AI晶片市場競爭加劇

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 19:50

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路透周二 (4/1) 援引三位知情人士消息報導，軟銀旗下晶片技術公司安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 近期曾試圖收購英國的 Alphawave，以獲取其關鍵的人工智慧 (AI) 處理器技術。Alphawave 是一家半導體智慧財產權供應商，該公司正與其投資銀行家合作，探討出售事宜，並已收到來自安謀及其他潛在買家的收購興趣。

然而，根據兩位知情人士的說法，安謀在與 Alphawave 的初步討論後，決定不再繼續推動收購計畫。

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安謀的收購目標主要是 Alphawave 的「SerDes」技術，這是一種決定數據如何快速進出晶片的技術，對於 AI 應用至關重要。像 ChatGPT 這樣的聊天機器人和其他應用需要將數千個晶片連接起來以實現流暢運行。該技術被稱為「SerDes」，即序列化 - 反序列化技術，這是博通 (AVGO-US) 的競爭優勢之一，幫助其贏得 AI 晶片客戶，包括 Google(GOOGL-US) 和 OpenAI。

Alphawavey 在英國的股價因該消息一度暴漲 21%，為自 2021 年 9 月以來的最大漲幅，截稿前漲幅收窄至 15.08%，每股暫報 107.60 便士，市值約為 8.19 億英鎊 (10.4 億美元)。

Alphawave 在中國與中國投資公司 Wise Road Capital 成立合資公司 WiseWave，並在去年因國家安全問題被美國官員列入黑名單。報導指出，安謀與中國的關係也讓其在 2023 年公開上市時遇到了困難。

SerDes 技術的關鍵

總部位於英國的安謀，90% 由日本軟銀集團擁有，主要不生產晶片，而是銷售基本的晶片設計架構和智慧財產權，並通過向其他公司收取技術授權費和版稅來創造收入。為提高利潤率並擴大收入，安謀近年來嘗試多種策略，包括考慮設計和銷售自家晶片，這可能意味著安謀將開始直接與其客戶競爭。

除了庭審披露的計畫，安謀還在招聘方面有所行動，尋找能夠協助推出自家晶片的人才。

SerDes 技術的重要性

安謀並不擁有與 Alphawave 相當先進的 SerDes 技術。儘管這項技術較為低調，但它是博通和邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 等公司定制晶片業務的基礎，這個市場預估到 2028 年將達到 600 億美元。輝達 (NVDA-US) 也已開發出 SerDes 技術，並表示願意將其許可給其他公司。