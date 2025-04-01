傳川普擬對大多數進口商品徵收20%關稅 專家警告恐引發經濟衰退

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 20:10

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《華盛頓郵報》(Washington Post) 周二 (4/1) 援引知情人士消息報導，川普政府正在擬定一項計畫，可能對大部分進口商品徵收約 20% 的關稅，作為他對全球經濟體系最具侵略性的改革之一。

如果這項計畫實施，預估將對股市和全球經濟帶來劇烈衝擊。根據穆迪 (Moody’s) 首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 的預測，假如這些永久性關稅生效，並引發美國貿易夥伴的強烈報復，經濟將迅速進入衰退，失業率可能超過 7%，並持續超過一年。

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儘管如此，白宮顧問表示，該計畫仍在討論中，尚未做出最終決定。川普則表示，這些關稅將是「對等的」，即根據其他國家對美國出口徵收的關稅來確定，美國將對這些國家徵收相同數額的關稅。此外，他還強調，並非所有國家都會受到這些關稅的影響。

白宮官員稱，川普將在 4 月 2 日的公開演講中宣布這一關稅計畫，並表示這是「自由解放日」(Liberation Day)。雖然部分經濟學家對此表示擔憂，認為這些關稅將對美國經濟造成傷害，但川普的支持者認為，這是為修正長期以來對美國不公平的貿易體系。

據了解，川普的計畫可能會讓美國的進口商品徵收 15% 至 25% 的統一關稅，並對一些特定行業如汽車、藥品、銅和木材等產品設置更高的關稅。這些舉措的背後，是川普希望通過關稅來重新平衡全球貿易體系的決心。

如果該計畫得以實行，川普政府預計可透過這些關稅徵收超過 6 兆美元的聯邦收入，並考慮將部分收入用來向美國公民發放退稅或紅利，雖然這一計畫尚處於初步階段。

然而，多數經濟學家對此持強烈反對態度。哈佛大學經濟學教授曼基 (Greg Mankiw) 表示，開放的世界貿易體系以及關稅的負面影響，是經濟學界的共識。他認為川普的做法與 18 世紀的經濟學家亞當 · 史密斯在《國富論》中所反駁的觀點相悖。

市場也對這一計畫持悲觀態度。高盛預測，如果川普實施 15% 的關稅，2025 年美國經濟成長將放緩至 1%，並將有超過三分之一的機會進入衰退。根據穆迪的分析，若徵收 20% 的關稅，失業率將達到 7.3%，並且股票市場將損失四分之一的市值。