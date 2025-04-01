特斯拉遭遇歐洲市場寒冬 數個國家銷量下滑

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 20:39

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路透周二 (4/1) 報導，根據最新的數據顯示，特斯拉在歐洲幾個主要市場的銷售再次下滑，這進一步顯示出隨著來自中國的競爭加劇及部分消費者對馬斯克政治觀點的反感，特斯拉正面臨銷售困境。

特斯拉在法國和瑞典的銷售量連續第三個月下降，這讓兩國第一季的銷售數字達到自 2021 年以來新低。這一情況正值特斯拉即將推出備受期待的全新 Model Y 中型 SUV 之際。

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英國電動車運動組織 FairCharge 創始人、同時也是特斯拉車主的威爾森 (Quentin Willson) 表示：「從未有哪個汽車品牌經歷過如此全球範圍的聲譽崩塌。」

不過，根據西班牙行業協會 ANFAC 同日公布的數據，特斯拉 3 月的銷量較去年同期成長 34%，達 1,983 輛，部分彌補了前兩個月的下降。然而，第一季度總銷量仍下降 12%。

歐洲市場銷售數據下滑

根據官方數據顯示，特斯拉在 3 月的銷售量為法國 3,157 輛、瑞典 911 輛和挪威 2,211 輛，分別比去年下降 36.83%、63.9% 和 1%。在丹麥，註冊量為 593 輛，下降 65.6%；荷蘭的註冊量也下降 61%，達到 1,536 輛。

然而，葡萄牙的情況有所不同，特斯拉的註冊量比上月成長 2%，儘管在第一季下降 26%，這也反映出該市場的電動化趨勢在加速。

特斯拉面臨的挑戰

目前，特斯拉在歐洲正面臨諸多挑戰。儘管市場對電動車的需求增長，特斯拉的車型較舊，並且未能有效競爭價格。此外，傳統汽車製造商和新興的中國電動車品牌正紛紛推出新款且價格較低的電動車。

新汽車研究公司 New AutoMotive 的執行長 Ben Nelmes 表示：「特斯拉在歐洲的低迷表現，源於多種因素的綜合作用。首先是該公司未能推出能夠在價格上與競爭對手匹敵的車型，另外，執行長馬斯克在美國的政治參與也讓許多消費者疏遠了特斯拉。」

馬斯克在歐洲的極右政治立場，特別是他對德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」(AfD) 的支持，也似乎影響特斯拉在歐洲的銷售。這一政治立場讓特斯拉成為一些抗議活動的目標，並且「打倒特斯拉」(Tesla Takedown) 抗議活動正在歐洲和美國計劃進行。

政治爭議與品牌形象影響

特斯拉的汽車在多個國家遭到破壞，特別是那些對馬斯克政治觀點持反對立場的國家。上周一，馬斯克表示，羅馬一家特斯拉經銷商發生的火災事件，造成 17 輛汽車被燒毀，這一事件是一次恐怖襲擊，並重申川普先前的說法。