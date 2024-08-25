本週操盤筆記：輝達財報、美7月PCE物價指數、第二季GDP修正值

鉅亨網新聞中心 2024-08-25 21:50

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本週操盤筆記 (0826-0830)

1. 輝達財報

Susquehanna 分析師 Chris Rolland 在研究報告中表示：「儘管考量了 GB200 延遲的近期風險，但因 AI 需求依舊紮實，輝達財報和財測應該會有更好的表現。針對數據中心 (目前營收占比高於 85%)，AI 需求持續受到超大規模的資本支出計畫支撐，以及特斯拉等公司會持續購買大型 GPU 的聲浪推動。」

Rolland 維持輝達股票「買進」評等和每股 160 美元的目標價。他認為，輝達當前一代 H100 資料中心 GPU 的需求「仍然非常強勁」。他指出，4 大雲端運算公司今年計畫將資本支出總計增加 45%，這點應有利輝達業績表現。

2. 美國 PCE 物價指數、第二季 GDP 修正值

美國重磅通膨數據 PCE 物價指數將於本週五 (30 日) 揭曉，市場預估通膨指標應該會穩步降溫。與此同時，第二季 GDP 修正值會在本週四 (29 日) 公布，市場聚焦最新修正數據檢視美國經濟是否有衰退的可能。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會發表談話，他在準備好的講稿中表示通膨進展方向明確，是時候該調整政策，不過降息時機和步伐將取決於即將出爐的經濟數據，還有不斷變化的前景以及風險平衡。

儘管鮑爾並未透露具體降息時間和幅度，但已替 9 月降息打下基礎，交換利率交易員預期到今年底的總降息幅度定價保持在約 98 基點、9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性也持穩。