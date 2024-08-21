美國非農就業人數下修81.8萬人 創15年來最大規模修正

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 23:00

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美國勞工統計局 (BLS) 周三 (21 日) 公布最新數據顯示，截至今年 3 月過去一年內的就業人數初步下修 81.8 萬人，等於每月就業人數下修 6.8 萬人左右，不僅創下 2009 年以來最大下修幅度，也是有紀錄以來次高。修正數據透露，美國就業市場可能遠不如先前數據表現的那般強勁，一方面也讓聯準會 (Fed) 面臨下個月降息的壓力。

就業人數修正幅度不僅創下 2009 年以來最大下修幅度，也是有紀錄以來次高 (圖：ZeroHedge)

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此前華爾街各大行經濟學家皆預料數據會出現不同程度的下修，其中預估最高的下修規模達到 100 萬人。BLS 的非農就業人數最終數據將於明年初公布。

修正後的數據也顯示，就業市場開始降溫的時間遠比先前預期的更早，而直至今年 7 月非農就業報告顯示企業招聘腳步疲軟和連續第四個月攀升的失業率才敲響警鐘，不過初領失業金人數和職位空缺數等指標則顯示，美國經濟放緩的幅度應該更溫和。

BLS 先前數據顯示，從 2023 年 4 月到隔年 3 月就業人數為 290 萬人，平均每月新增 24.2 萬就業人數，若按照修正後的比例來看，每月新增就業人數可能在 17.4 萬左右，雖然這仍是一個健康的企業招聘速度，但相比新冠疫情後的激增緩和不少。

截至今年 3 月過去一年的非農就業人數下修逾 3 成。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，BLS 同日公布的最新就業和薪資按季普查 (Quarterly Census of Employment and Wages, QCEW) 數據顯示，截至 2024 年 3 月一年內，就業人數成長 1.3%，低於修正前的 1.9%。

華爾街密切留意這些數據，許多經濟學家預估先前公布的數據會大幅下修。不過即便經過修正，當期新增就業人數仍超過 200 萬人，反映出就業市場並未如 BLS 先前公布數據那般強勁。

儘管對數據本身有不同方向的解讀，但華爾街似乎公認這份數據將開啟股市和債市等資產的高波動期。

另外還有一個小插曲，BLS 修正數據原定美東時間上午 10 點公布，但延後到快 10 點半才真正出爐。

修正數據將影響 Fed 對就業市場看法

Navy Federal Credit Union 的企業經濟學家 Robert Frick 表示，先前市場曾預測最高下修 100 萬人，因此這份報告出來的結果並不令人意外，也沒有挑戰美國經濟仍處在擴張階段的觀點。不過數據的確表明每月就業人數成長更為溫和，給 Fed 帶來下個月降息的壓力。

BLS 周三公布的這份報告可能會影響 Fed 主席鮑爾對就業市場的看法，他將在本周五 (23 日) 於傑克森霍爾舉行的全球央行年會中發表談話。由於通膨已從新冠疫情高峰回落，目前決策者的重點都放在就業市場上。

非農就業人數每年都會進行一次修正，不過市場和 Fed 觀察人數對這次的數據特別重視，以期能從中找到就業市場降溫速度比先前報告顯示更快的跡象。

有幾位經濟學家認為，最初的數據可能受到多種因素影響，包括企業創建或關閉的調整，以及非法移工的計算。

商業和服務業占下修人數近一半

觀察報告細項，專業和商業服務就業人數下修 35.8 萬人，占此次下修總人數近一半，其他產業就業人數也被下修，包括休閒和飯店業下修 15 萬人、製造業下修 11.5 萬人與零售業下修 12.9 萬。

此外，在為數不多年度招聘人數出現上修的領域中，私人教育和衛生服務的就業上修 8.7 萬人，運輸和倉儲上修 5.64 萬人，其他服務上修 2.1 萬人。

專業和商業服務就業人數下修 35.8 萬人，占此次下修總人數近一半。(圖：ZeroHedge)

市場反應

有分析指出，美債殖利率全線跌超 5 個基點，對利率更敏感的兩年期殖利率跌幅相對更大且失守 4% 關卡，讓 8 月份迄今累計跌幅接近 34 個基點，說明「短債殖利率反映出的美國經濟形勢，比風險資產或信用利差 (反映出的) 更為嚴峻，不排除鮑爾暗示 9 月降息 2 碼 (50 個基點)。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 67.5%，降息 2 碼的機率為 32.5%。