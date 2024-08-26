美股下半年好壞參半 做好一件事情最重要！

摩根士丹利分析師堅持認為，美國經濟沒有經歷衰退。摩根士丹利周二在其《Global 360》報告中仍預測 2024 全年將降息 3 次達 75 個基點，與其「經濟並未下滑」的觀點一致。

過去 25 年，科技股已成為經濟成長的動力來源，也是許多投資人青睞的標的，資深財經編輯 Debbie Carlson 表示，納斯達克 100 指數現在是全球投資人和交易人關注的主要指標之一。隨著指數成分股市值和投資人曝險增長，有效管理風險的需求也隨之增加。這也讓股權衍生品市場—E - 迷你納斯達克 100 指數期貨得以發揮作用，反映了科技和其他新經濟股票的成長，以及投資人對風險管理選項的多元需求。

芝商所董事總經理兼首席經濟學家 Erik Norland 進一步說明，E - 迷你納斯達克 100 指數期貨提供一種以較高資本效率參與納斯達克 100 指數投資的方式，而且投資者僅需買賣一份納斯達克指數期貨合約，而不是 100 檔個股，即可實現幾乎完全相同的持倉。隨著七巨頭公司（微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta Platforms、谷歌母公司 Alphabet 及特斯拉）近來在納斯達克 100 指數中佔據主導地位，這款期貨合約還可以降低因指數過度集中於頭部公司而帶來的風險。如果七巨頭股價下挫，配置該寬基指數將起到對沖作用。

E - 迷你納斯達克 100 指數期貨是芝商所推出的第二個 E - 迷你期貨合約，Debbie Carlson 表示，該指數期貨自推出以來，已成為芝商所交易量和流動量最大的期貨合約之一，交易名義價值達到每日 2,300 億美元，並衍生出其他相關產品，包括 E - 迷你納斯達克 100 指數期權合約以及微型 E - 迷你納斯達克 100 指數期貨及期權合約。