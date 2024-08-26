美股下半年好壞參半 做好一件事情最重要！
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 08:40
市場期盼美國聯準會 (Fed) 降息終露曙光，預估最快 9 月可望啟動。儘管降息對於股市而言是利多，不過目前美股仍面臨諸多變數，包括經濟衰退疑慮、11 月總統大選、中東戰事、日本升息等，股市變動恐因而加劇，投資人宜做好風險控管，慎防股市下行風險。
降息近了 美股就會漲？
美國降息預期升溫，芝商所 FedWatch 工具顯示 (2024/8/19)，市場幾乎篤定 9 月會降息，71.5% 認為將降息 1 碼，28.5% 則預估降息 2 碼。一般而言，降息將有助於企業取得較低的借貸成本，擴大營運及提升公司獲利，從而推升公司股價。
不過，利率水準並非是左右股市走勢的唯一原因，過去歷史經驗顯示，不管是升息或降息期間，股市表現各有好壞。因此，現階段除了關注聯準會貨幣政策之外，投資人還必須緊盯「美國經濟衰退與否」、「美國總統選情變化」、「中東衝突升溫與否」以及「日本央行後續貨幣政策」等四大變數：
其一是美國經濟情勢 ：美國失業率飆升，為近 3 年來新高，觸及預測經濟衰退指標的薩姆規則警戒線，美國經濟硬著陸疑慮因而升溫。不過，美國 7 月 ISM 非製造業指數高於 6 月，並且重返榮枯線上方，已經稍微緩解經濟衰退隱憂。摩根士丹利也認為，美國經濟並未走向衰退，仍預測今年將降息 3 次，總計 3 碼。由於目前各方看法不同，未來美國失業率、消費者物價指數等經濟數據，仍將持續受到市場關注。
其二是美國總統選戰：美國總統候選人川普 7 月初的激進言論嚇壞市場，全球股市隨之重挫，顯見候選人的一言一行受到市場高度檢視。也因此，隨著大選臨近，競選雙方激烈交鋒之下，股市將繃緊神經，嚴陣以待。倘若候選人出現擦槍走火的言論，全球股災不排除再度重演；不僅如此，待大位底定後，新任美國總統的經濟、能源、國際關係等政策，也是未來股市走向的重要觀察指標。
其三是中東戰事：近年來國際屢傳地緣政治衝突，包括俄烏戰爭、以巴戰事均衝擊金融市場表現。尤其以色列和巴勒斯坦自去年 10 月開戰以來，雙方緊張關係非但沒降溫，反而近期因伊朗支持的哈瑪斯領袖遭到暗殺身亡後，戰火有可能進一步擴及至伊朗、黎巴嫩等中東國家；也因中東緊張局勢升高，美國五角大廈已下令在中東部署一艘導向飛彈潛艦。一旦中東戰事規模擴大，將為市場埋下動盪風險，股市恐再次下跌。
其四是日本央行動向：日本長期負利率政策，致使日圓套利交易盛行，許多投資人借低利的日圓投資高報酬的美股。不過，日本 7 月底升息後，日圓套利空間縮小，引發日圓套利交易平倉浪潮，不少人賣掉美股償還日圓借款，美股因而慘遭血洗。儘管市場認為日圓套利交易至少已平倉一半以上，加上日本前央行官員預估今年日本恐無法再升息，日圓套利平倉風波似已暫告平息。然而，若日本持續走向貨幣正常化及通膨繼續走揚之下，不排除日本央行有再次放鷹的可能性，是否會危及美股表現，必須密切留意。
股市震盪加劇 宜嚴控風險
隨著世界性事件帶來難以預測的風險，股票市場更應注重風險管理，而定位明確的微型期貨合約正好能夠幫助投資人適應快速變化的經濟格局，以及更精準管理指數曝險，或是對沖現存的股票投資組合部位。
為了擴大交易者參與美股頂尖股指的途徑，以及能夠利用小型合約微調指數曝險，芝商所五年前推出小規模的微型 E - 迷你期貨合約，資深財經編輯、企業內容專家兼記者 Ivan Castano 指出，微型期貨合約只有一般 E - 迷你期貨合約的十分之一，提供更大的靈活性，讓散戶有機會利用較小金額及較低的保證金參與美股頂尖股指的投資。且每週有五個到期日，更有月底和季末的到期日，讓交易者在市場條件改變時，有更多機會能夠掌握重大市場事件，提供更大的持倉管理彈性，以及提供更多交易管道及更精準的風險管理。
最主要的股指包含標普 500、納斯達克 100 指數、羅素 2000 指數，以及道瓊斯工業平均指數。此後，投資組合擴展，並納入標準普爾中型股 400 指數和小型股 600 指數期貨，以進一步提供美國中小型股票範圍內的對沖機會。
今年是芝商所微型股指期貨上市五週年，總計交易超過 26 億份合約，非常驚人，顯示該系列商品很有用，才如此受歡迎，也是芝商所 175 年的歷史中最成功的產品之一。隨著熱度延燒，今年微型 E - 迷你合約的日均交易量已超過 240 萬份合約。同時，國際參與者也積極參與，目前有 24% 的交易量發生在美國交易時間之外。
微型小那期貨 對沖科技風險的好工具
過去 25 年，科技股已成為經濟成長的動力來源，也是許多投資人青睞的標的，資深財經編輯 Debbie Carlson 表示，納斯達克 100 指數現在是全球投資人和交易人關注的主要指標之一。隨著指數成分股市值和投資人曝險增長，有效管理風險的需求也隨之增加。這也讓股權衍生品市場—E - 迷你納斯達克 100 指數期貨得以發揮作用，反映了科技和其他新經濟股票的成長，以及投資人對風險管理選項的多元需求。
芝商所董事總經理兼首席經濟學家 Erik Norland 進一步說明，E - 迷你納斯達克 100 指數期貨提供一種以較高資本效率參與納斯達克 100 指數投資的方式，而且投資者僅需買賣一份納斯達克指數期貨合約，而不是 100 檔個股，即可實現幾乎完全相同的持倉。隨著七巨頭公司（微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta Platforms、谷歌母公司 Alphabet 及特斯拉）近來在納斯達克 100 指數中佔據主導地位，這款期貨合約還可以降低因指數過度集中於頭部公司而帶來的風險。如果七巨頭股價下挫，配置該寬基指數將起到對沖作用。
E - 迷你納斯達克 100 指數期貨是芝商所推出的第二個 E - 迷你期貨合約，Debbie Carlson 表示，該指數期貨自推出以來，已成為芝商所交易量和流動量最大的期貨合約之一，交易名義價值達到每日 2,300 億美元，並衍生出其他相關產品，包括 E - 迷你納斯達克 100 指數期權合約以及微型 E - 迷你納斯達克 100 指數期貨及期權合約。
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