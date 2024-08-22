美8月製造業PMI初值創8個月新低 軟著陸前景動搖

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 22:48

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全球標普 (S&P Global) 周四 (22 日) 公布的初步調查顯示，美國 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 不及預期，萎縮速度創今年以來最快，原因是生產、訂單和工廠就業進一步疲軟，軟著陸的前景看起來似乎不是這麼令人信服。另外，同月服務業 PMI 初值則優於預期，服務供應商的物價指數降至今年年初以來新低。

美 8 月製造業 PMI 創 8 個月新低、服務業 PMI 寫兩個月新高。(圖：ZeroHedge)

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數據公布後，美股主要指數漲幅迅速收窄轉跌，製造業數據表現不佳重創市場信心，再次點燃經濟成長擔憂，儘管聯準會 (Fed) 在 9 月降息大勢已定。

美國 8 月 Markit PMI 報告：(50 為榮枯分界線)

製造業 PMI 初值 48，預期 49.5，前值 49.6

服務業 PMI 初值 55.2，預期 54，前值 55

綜合 PMI 初值 54.1，預期 53.2，前值 54.3

有分析指出，PMI 數據表明，雖然製造業低迷，但服務業活動穩步擴張，表明美國經濟的最大組成部分基本健康狀況良好。

有分析指出，PMI 數據表明，雖然製造業低迷，但服務業活動穩步擴張，表明美國經濟的最大組成部分基本健康狀況良好。

觀察報告細項，8 月製造業 PMI 當中的 5 項指標全部走弱，生產降幅創 14 個月來最大、訂單連續第二個月萎縮，就業方面則幾乎接近停至。值得注意的是，製造商的成本庫存在過去 4 個月中第三個月成長，透露在訂單減少的背景下，生產商減產的風險更大。

服務業方面則呈現兩樣情，8 月擴張速度略快，服務供應商對未來一年的生產更為樂觀，主要是受對利率與通膨下降期望提振。此外，美國 11 月大選的不確定性以及需求前景 (特別是製造業) 的擔憂，抑制市場情緒。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，整體數據來看，軟著陸的前景看起來似乎不是這麼令人信服，隨著經常引領經濟周期的製造業陷入萎縮，經濟成長動力越來越依賴服務業。

與此同時，服務業的成長受限招聘困難影響，預料薪資會持續被推高，意味著整體投入成本通膨仍會高於歷史標準，因此能理解為何決策者在降息方面持謹慎態度。