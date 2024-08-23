Fed主席鮑爾放鴿 稱降息時機已到

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 22:33

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (23 日) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會發表談話，他在準備好的講稿中表示通膨進展方向明確，是時候該調整政策，不過降息時機和步伐將取決於即將出爐的經濟數據，還有不斷變化的前景以及風險平衡。

儘管鮑爾並未透露具體降息時間和幅度，但已替 9 月降息打下基礎，交換利率交易員預期到今年底的總降息幅度定價保持在約 98 基點、9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性也持穩。

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不過另一個問題正浮上檯面，倘若未來經濟數據再次傳出壞消息，是否 9 月降息幅度可能會達到 2 碼 (50 個基點)，另外 Fed 決策者要如何在接下來數月推進降息政策和幅度，這些仍然沒有任何線索。

通膨邁向 2% 目標 不樂見就業市場惡化

針對通膨，儘管今年初通膨降溫一度停滯，但近幾個月再度恢復下行態勢，鮑爾表示自己對通膨率回到 2% 目標越來越有信心。他還表示，Fed 現在已經可以把注意力轉向央行雙重使命的另一重點，即確保經濟保持在充分就業水準。

就業市場方面，鮑爾指出就業市場似乎不太可能成為通膨再度抬頭的來源，表示 Fed 不樂見就業市場進一步降溫，不過通膨和就業市場數據顯示形勢正在轉變，通膨升溫風險減弱、就業市場降溫風險增加。

鮑爾表示過去一年失業率上升近 1 個百分點，是因為勞動力供應增加和企業招聘放緩，而非企業裁員增加。與此同時他也強調，Fed 希望阻止就業市場進一步惡化，之前所說就業市場的「痛苦」是控制通膨的必要條件已成過去式。

專家看法

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 認為，鮑爾在講稿中只強調通膨正在下降，卻未提到就業市場在高利率受到的不利影響，因此談話只想表示 Fed 並未落後情勢，並提前一個月表明 9 月降息的可能性。

GDS Wealth Management 執行長 Glen D. Smith 指出，更關鍵的問題是鮑爾所說的降息時機已到是逐次會議降息還是一個更大規模降息周期的開始。市場已經消化未來 12 個月的多次降息，仍需小心提防過於樂觀的看法。Smith 還提到，他認為數據表明美國經濟走向軟著陸，雖然經濟數據有所放緩，但與衰退非常不同。

Mesirow 芝加哥董事總經理兼資深投資策略師 Uto Shinohara 認為，隨著通膨正朝著目標邁進，但在非農數據大幅下修之後，與就業市場相關的風險會在未來扮演更重要的角色，Fed 對就業數據的反應將繼續影響美元。

至於到底 9 月會降息 1 碼還是 2 碼，有分析認為基調為 1 碼，目前尚未看到降息 2 碼的急迫性。與此同時也有分析師認為就業市場確實尚未達到經濟衰退的水準，因此決策者仍會主張近期發言提到「循序漸進」、「有條不紊」的方式降息。

市場反應

芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 在 9 月降息 1 碼的機率達 67.5%，降息 2 碼的機率為 32.5%。11、12 月在繼續降息 1 碼的可能性高。

(圖： 芝商所 FedWatch 工具 )