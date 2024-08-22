Fed會議紀錄：部分決策者7月表露降息傾向 絕大多數支持9月

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 03:06

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根據周三 (22 日) 公布的 7 月 30 日至 31 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，有幾位決策者認為 7 月已有足夠理由降息，而絕大多數決策者則認為 9 月降息可能是合適的。至於就業市場方面，許多決策者認為就業人數成長可能誇大，就業目標面臨的風險有所增加。

會議紀錄顯示，「幾位」決策者認為由於近期通膨方面取得進展，替本次會議降息 1 碼 (25 個基點) 提供合理的理由，或者本就可以支持這一決定。而「絕大多數」人則認為如果數據繼續往 2% 目標邁進，9 月降息可能是合適的。紀錄明確傳達，決策者對通膨進展充滿信心，如果數據繼續配合，便準備開始降息。

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近期數據強化決策者對通膨往 2% 目標邁進的信心，「幾乎所有」與會者都認為，導致近期通膨放緩的因素可能會在未來幾個月持續對通膨構成下行壓力。7 月扣除食品和能源的消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%，而反映近期趨勢的 3 個月的 CPI 折合年率為 1.6%，創 2021 年 2 月以來新低。

儘管如此，一些決策者提到自己對就業市場以及家庭 (尤其是低收入) 在當前環境下的掙扎感到擔憂。

就業市場方面，「許多」官員指出就業成長人數可能被誇大。紀錄提到，多數與會者表示就業市場面臨風險有所增加，而許多與會者則指出通膨目標面臨的風險有所下降，其中一些決策者認為就業市場狀況進一步放緩可能會過渡到更嚴重的惡化。

FOMC 當時決定維持利率不變的隔天，7 月非農新增就業人數放緩至 11.4 萬人，約為今年前 6 個月平均增幅的一半、失業率攀升至 4.3%，創 2021 年 10 月以來新高。報告出爐後開始有聲音呼籲 Fed 在 9 月會議前緊急降息，避免行動太晚導致經濟衰退，但在隨後消費者支出、失業金人數報告支撐下，這些聲音逐漸消散。

有分析指出，紀錄顯示決策者正在形成一種共識，即實現通膨和就業目標的風險大致相當，儘管利率仍處在 20 年來高峰。

Fed 主席鮑爾可引用最新的通膨和就業市場數據表明，9 月降息 1 碼不太可能重新讓通膨抬頭。他將於周五 (23 日) 在傑克森霍爾舉行的全球央行年會發表談話。

自 7 月就業和通膨數據發布以來，幾位 Fed 官員陸續表示，正在接近適當降息的時機。從期貨市場的定價來看，今年剩餘時間 Fed 將降息約 100 個基點。