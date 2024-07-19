Fed九月降息大勢已定？未來還有這一些關卡要過
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 20:54
投資人已鎖定聯準會 (Fed) 會在 9 月降息，但未來仍有眾多不確定性，其中新冠疫情時期和供應模式變化、新的地緣政治緊張局勢，甚至若川普勝選引發的關稅風險，都有可能讓 Fed 在降息方面面臨和升息一樣具挑戰性。
Fed 主席鮑爾曾表示，降息代表政策的「重大」變化，從新冠疫情時期的對抗通膨戰爭轉向寬縮貨幣政策階段。
儘管如此，Fed 降息似乎已近在咫尺。9 月是否降息將取決經濟數據表現是否接近 Fed 官員預期，包括通膨持續往 2% 目標前進取得進展、就業市場保持大致平衡、薪資和就業成長溫和。
在此之前，市場預估 Fed 會在 7 月 30 日至 31 日貨幣政策會議上維持利率維持 5.25%-5.50% 區間不變，但新的政策聲明可能改變對經濟和展望的描述，替 9 月降息打下基礎。
7 月和 9 月的會議時間間隔 7 周，比以往會議多一周，因此期間會有更多經濟數據出爐。此外，期間還包括堪薩斯聯準銀行在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，鮑爾經查利用該會議發表與利率政策相關的訊息。
紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 日前接受《華爾街日報》(WSJ) 採訪時表示：「我們實際上將在 7 月至 9 月期間了解很多東西。」
Fed 利率已七次按兵不動
在 12 次政策會議期間，Fed 將基準利率上調了 5.25 個百分點，平均每次會議上調近 0.5 個百分點。其中包括連續 4 次升息 0.75 個百分點，意在傳遞出遏制通膨的決心，並在許多貨幣政策規則暗示緊縮周期開始得較晚、較慢之後做出回應。
去年 7 月，Fed 的政策利率達到了 2007-2009 年金融危機爆發前的大致水準，此後一直維持在這個區間。這段「限制性」利率的持續時間可能會排在 Fed 近期其他貨幣政策周期的中間位置。
但這是因為去年官員們意外地看到了通膨成長，當時供應鏈和勞動市場的表現開始更像疫情前。大部分通膨衝擊確實是「暫時的」，只是速度比政策制定者最初預期的要慢。
通膨還會繼續降溫？
Fed 官員在即將召開的政策會議前的最後評論表示，他們認為通膨可能會繼續放緩，倘若如此降息將是合適的。
根據 Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數計算，5 月通膨率為 2.6%，許多經濟學家預估，7 月 26 日公布的 6 月數據將降至 2.5% 或更低。
然後，在 9 月會議之前，決策者將在 8 月 30 日收到 7 月 PCE 數據，以及 8 月 14 日和 9 月 11 日分別發布的兩份消費者物價指數 (CPI) 報告，涵蓋 7 月和 8 月數據。他們還將看到兩個月的批發價格數據。
儘管今年稍早外界擔心通膨正在反彈，但最近的數據顯示，通膨將再次放緩。
就業市場還能維持下去？
鮑爾最近稱就業市場處於「平衡」(equilibrium) 狀態，這個詞的最全面含義是，可用工人的數量與企業對勞動力的需求大致平衡；每月的新員工和離職人數與人口增長一致；薪資增長正與 Fed 的通膨目標保持一致。
目前 4.1% 的失業率是央行官員認為在通膨率為 2% 的情況下長期可持續的水準，決策者希望他們能在失業率不大幅上升的情況下結束與通膨的鬥爭，開始降息。
因此未來的就業報告將備受矚目，確認薪資上漲和勞動力短缺不再構成通膨風險，而經濟走弱的跡象——如果足夠糟糕的話——可能會影響未來降息的規模和速度。
自去年 3.4% 的歷史低點以來，失業率一直在緩慢而穩定地上升，一些 Fed 官員指出，失業率開始上升時，往往最終會上升得很快。
在 9 月召開會議之前，官員將分別於 8 月 2 日和 9 月 6 日收到美國勞工部的 7 月和 8 月就業報告。申請失業救濟金人數的數據每周都會發布，而且一直在上升，儘管數據波動較大，而且受到季節性因素的嚴重影響。
6 月和 7 月的職缺和員工離職率報告將分別於 7 月 30 日和 9 月 4 日公布。
值得注意的是，職缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 數據在 Fed 最近的審議中發揮了出人意料的重要作用，這是疫情如何扭曲就業市場的一個例子。
隨著職位空缺與失業人口的比例以及該報告的其他方面恢復到新冠疫情前的水準，JOLTS 報告成了官員們的觀點，即如果 Fed 在太長時間內對經濟施加太大壓力，失業率可能會開始上升。
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