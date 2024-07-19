Fed九月降息大勢已定？未來還有這一些關卡要過

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 20:54

投資人已鎖定聯準會 (Fed) 會在 9 月降息，但未來仍有眾多不確定性，其中新冠疫情時期和供應模式變化、新的地緣政治緊張局勢，甚至若川普勝選引發的關稅風險，都有可能讓 Fed 在降息方面面臨和升息一樣具挑戰性。

Fed 主席鮑爾曾表示，降息代表政策的「重大」變化，從新冠疫情時期的對抗通膨戰爭轉向寬縮貨幣政策階段。

儘管如此，Fed 降息似乎已近在咫尺。9 月是否降息將取決經濟數據表現是否接近 Fed 官員預期，包括通膨持續往 2% 目標前進取得進展、就業市場保持大致平衡、薪資和就業成長溫和。

在此之前，市場預估 Fed 會在 7 月 30 日至 31 日貨幣政策會議上維持利率維持 5.25%-5.50% 區間不變，但新的政策聲明可能改變對經濟和展望的描述，替 9 月降息打下基礎。

7 月和 9 月的會議時間間隔 7 周，比以往會議多一周，因此期間會有更多經濟數據出爐。此外，期間還包括堪薩斯聯準銀行在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，鮑爾經查利用該會議發表與利率政策相關的訊息。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 日前接受《華爾街日報》(WSJ) 採訪時表示：「我們實際上將在 7 月至 9 月期間了解很多東西。」

Fed 利率已七次按兵不動

在 12 次政策會議期間，Fed 將基準利率上調了 5.25 個百分點，平均每次會議上調近 0.5 個百分點。其中包括連續 4 次升息 0.75 個百分點，意在傳遞出遏制通膨的決心，並在許多貨幣政策規則暗示緊縮周期開始得較晚、較慢之後做出回應。

去年 7 月，Fed 的政策利率達到了 2007-2009 年金融危機爆發前的大致水準，此後一直維持在這個區間。這段「限制性」利率的持續時間可能會排在 Fed 近期其他貨幣政策周期的中間位置。

但這是因為去年官員們意外地看到了通膨成長，當時供應鏈和勞動市場的表現開始更像疫情前。大部分通膨衝擊確實是「暫時的」，只是速度比政策制定者最初預期的要慢。

通膨還會繼續降溫？

Fed 官員在即將召開的政策會議前的最後評論表示，他們認為通膨可能會繼續放緩，倘若如此降息將是合適的。

根據 Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數計算，5 月通膨率為 2.6%，許多經濟學家預估，7 月 26 日公布的 6 月數據將降至 2.5% 或更低。

然後，在 9 月會議之前，決策者將在 8 月 30 日收到 7 月 PCE 數據，以及 8 月 14 日和 9 月 11 日分別發布的兩份消費者物價指數 (CPI) 報告，涵蓋 7 月和 8 月數據。他們還將看到兩個月的批發價格數據。

儘管今年稍早外界擔心通膨正在反彈，但最近的數據顯示，通膨將再次放緩。

就業市場還能維持下去？

鮑爾最近稱就業市場處於「平衡」(equilibrium) 狀態，這個詞的最全面含義是，可用工人的數量與企業對勞動力的需求大致平衡；每月的新員工和離職人數與人口增長一致；薪資增長正與 Fed 的通膨目標保持一致。

目前 4.1% 的失業率是央行官員認為在通膨率為 2% 的情況下長期可持續的水準，決策者希望他們能在失業率不大幅上升的情況下結束與通膨的鬥爭，開始降息。

因此未來的就業報告將備受矚目，確認薪資上漲和勞動力短缺不再構成通膨風險，而經濟走弱的跡象——如果足夠糟糕的話——可能會影響未來降息的規模和速度。

自去年 3.4% 的歷史低點以來，失業率一直在緩慢而穩定地上升，一些 Fed 官員指出，失業率開始上升時，往往最終會上升得很快。

在 9 月召開會議之前，官員將分別於 8 月 2 日和 9 月 6 日收到美國勞工部的 7 月和 8 月就業報告。申請失業救濟金人數的數據每周都會發布，而且一直在上升，儘管數據波動較大，而且受到季節性因素的嚴重影響。

6 月和 7 月的職缺和員工離職率報告將分別於 7 月 30 日和 9 月 4 日公布。

值得注意的是，職缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 數據在 Fed 最近的審議中發揮了出人意料的重要作用，這是疫情如何扭曲就業市場的一個例子。