鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-07 12:10

聯準會 (Fed) 前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 迎來 100 歲生日，現任主席鮑爾週五 (6 日) 透過影片送上祝福，並以幽默方式重提多個經典「聯準會梗」，引發市場關注。

在聯準會發布的短影片中，鮑爾向這位美國貨幣政策傳奇人物致賀 100 歲大壽。

他在致詞時引用葛林斯潘過去廣為人知的一句話：「如果我看起來說得非常清楚，那一定是你誤解了我的意思。」

鮑爾引用葛林斯潘名言：「如果我看起來說得非常清楚，那一定是你誤解了我的意思。」 (圖：FED YT)

鮑爾接著笑稱，如今聯準會的溝通策略已經有所更新，因此他可以非常清楚地表達祝福。

鮑爾同時將葛林斯潘 1996 年提出、用來警告股市泡沫的名言「非理性繁榮」(irrational exuberance)，改成「理性興奮」(rationally exuberant)，表示聯準會同事們正以「理性興奮」的心情，一同慶祝葛林斯潘 100 歲生日。

鮑爾在影片中形容葛林斯潘是經濟學家與中央銀行家中的傳奇人物，並肯定他在任內推動貨幣政策現代化改革，對美國經濟發展產生深遠影響。

葛林斯潘 1987 年接替沃爾克出任聯準會主席，並在雷根、老布希、柯林頓與小布希四任總統任內接連獲得提名，直到 2006 年卸任，任期接近 20 年，之後由柏南奇 (Ben Bernanke) 接棒。

葛林斯潘迎來 100 歲大壽 (圖：REUTERS/TPG)

在「葛林斯潘時代」，美國經濟經歷多次重大事件，包括 1987 年股災、1990 年代初期經濟衰退、網路泡沫興衰、911 恐怖攻擊，以及房地產泡沫逐漸形成等時期。

葛林斯潘也因獨特的 Fedspeak 聞名。他的發言風格往往句式冗長、語意模糊，讓市場難以直接解讀政策方向。