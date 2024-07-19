經濟學家下修美國通膨預期 替Fed降息鋪平道路

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 23:20

經濟學家下修到 2025 年上半年的美國通膨預期，同時預料失業率將略有攀升，而這兩因素將促使聯準會 (Fed) 開始降息。

根據最新調查顯示，剔除食品和能源的年度核心個人消費支出 (PCE) 物價指數──Fed 青睞的潛在通膨指標──增速將達到 2.6%，略低於上個月預期的 2.7%。至於今年全年 PCE 物價指數增速估為 2.4%，也低於上月預測的 2.6%。

至於就業市場方面，經濟學家預估美國第四季平均失業率將升至 4.2%，高於上月預期的 4.1%。

在 7 月 12 日至 17 日對 75 位經濟學家進行上述調查前，美國新出爐的一連串經濟數據提供更多證據，表明 Fed 的貨幣緊縮行動正在對經濟產生預料中的影響。

美國上月通膨普遍回落，而就業和薪資成長均有所放緩，表明經濟正在降溫至更符合決策者希望看到的速度，以便削減借貸成本。

美國全國互助保險公司 (Nationwide Mutual Insurance Co.) 的首席經濟學家 Kathy Bostjancic 說：「Fed 準備在 9 月開始降息，除非 7 月或 8 月出現任何不利的通膨數據。我們認為，由於勞動市場顯示出放緩的跡象，降息是必要的—─更低的利率可以幫助避免勞動市場出現更廣泛、更深的裂痕。」

經濟學家認為，未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 30%，遠低於一年前的預測。他們認為，在健康的消費者支出和有彈性的投資的支撐下，美國經濟會維持穩健到 2025 年，儘管單季成長率預估將低於 2%。