全球IT大故障 出包資安公司CrowdStrike盤前股價崩逾10%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 19:37

網路資安公司 CrowdStrike 周五 (19 日) 盤前股價一度暴跌 15%，此前該公司一次更新導致全球各地電腦系統大當機，企業大受影響。

截稿前，CrowdStrike(CRWD-US) 周五盤前股價下跌 12.29%，每股暫報 300.90 美元。該股在過去 12 個月內上漲近 118%。

針對周五的事件，CrowdStrike 執行長 George Kurtz 表示，問題是由「Windows 主機的單一內容更新中發現的缺陷」引起的。他在社群媒體 X(前推特) 上發文說：「這不是安全事件或網路攻擊。這個問題已經被發現、隔離，並且已經部署了修復程序。」

CrowdStrike 這次出包也影響微軟 (MSFT-US)Azure 雲端服務和微軟 365 應用程式，該公司盤前股價下跌 1.54%，每股暫報 433.60 美元。

CrowdStrike 周五的更新出包導致微軟系統在全球範圍出現大當機，許多使用微軟 Windows 系統的電腦出現藍屏死機 (BSOD) 狀況，這技術問題甚至影響了全球許多航空公司以及其他像是 IT 金融業等依賴遠端作業的領域。

對於出包問題，CrowdStrike 向表示是旗下軟體「Falcon Sensor」導致了微軟 Windows 系統當機，也提供了修正這項問題的手動修正方法。

微軟在周五稍早表示，在美國遭遇影響其雲端應用程式的當機後，其雲端服務已基本恢復。目前尚不清楚這次中斷是否與 CrowdStrike 的更新有關。

此次全球當機也表明，網路供應鏈中的單點故障可能會對全球產生巨大的連鎖反應。

值得注意的是，在 CrowdStrike 股價周五暴跌之際，其他網路安全供應商卻從中受益，這可能是因為投資人押注企業可能會放棄 CrowdStrike，轉而投向競爭對手。

Palo Alto Networks(PANW-US) 盤前股價上漲 2.04%，每股暫報 330.50 美元、Zscaler(ZS-US)、Cloudflare(NET-US) 股價分別上漲 0.6% 與 0.4%。

CrowdStrike 估值引分析師質疑進而降評

CrowdStrike 截至周四的市值為 835 億美元，一些分析師對 CrowdStrike 的高估值提出了質疑。Redburn Atlantic 分析師 Nina Marques 本周表示，在非常龐大的企業市場上，微軟面臨著與其他網路公司競爭的挑戰。

Marques 在周四的研究報告中表示：「長期以來，CrowdStrike 在端點保護市場的優勢一直支撐著其相對於同行的溢價估值。」

他還說：「雖然我們不質疑 CrowdStrike 產品的品質和性能，但我們確實預估該公司將面臨挑戰，即滲透到非常大的企業市場，以最大化交叉銷售機會，以抵消通貨緊縮的影響。」