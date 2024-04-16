通膨難達Fed目標 瑞銀估利率不降反升

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 02:30

外媒周一 (15 日) 報導，瑞銀集團 (UBS Group AG) 策略師表示，美國經濟強勁成長和通膨居高不下的雙重因素加大了聯準會 (Fed) 升息而非降息的可能性，這將使明年的借貸成本最高升至 6.5%。

雖然瑞銀的基本預測是今年將降息兩次，但瑞銀現在認為，通膨未能降至 Fed 目標水準的可能性越來越大，促使 Fed 重新升息，並引發債市和股市的深度拋售。隨著美國近期數據顯示出全球最大經濟體出乎意料的強勁，市場已經減少了對政策寬鬆的押注。

包括 Jonathan Pingle 和 Bhanu Baweja 在內的瑞銀策略師在一份報告中表示：「如果經濟成長保持彈性，通膨停留在 2.5% 或更高的水準，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在明年年初再次升息，到明年年中達到 6.5% 的聯邦基金利率。」

瑞銀的觀點顯示，各大銀行正在接受這樣一種可能性，即自上世紀 80 年代以來最激進的升息周期——將 Fed 的利率提高到 5.5%——可能還沒有結束。瑞銀已經調低了對美國今年降息 275 個基點的激進預期，目前預計僅 50 個基點。

策略師們預料，隨著基準殖利率「大幅走高」，美國公債殖利率曲線將大幅趨平，股市將下滑 10% 至 15%。

在此之前，美國上周公布的通膨數據強於預期，周一公布的美國 3 月零售額也超過預期。這導致了一系列熱點數據，加劇了人們對通膨正變得根深蒂固的擔憂。交易商大幅削減了對 Fed 將在 12 月前降息 41 個基點的押注，低於年初時的 150 個基點。