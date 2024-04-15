三星德州廠擴產將獲美國64億美元補助

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 19:46

根據外媒周一 (15 日) 報導，美國拜登政府將向南韓三星電子提供高達 64 億美元的補助，以擴大其在德州中部的晶片生產，這是美國支持國內半導體製造業努力的一部分。

三星計劃總投資超過 400 億美元，其中包括兩個生產 4 奈米和 2 奈米邏輯晶片的代工廠，比目前的技術水準高出一代。這個龐大的投資計畫包括建造一座研發中心以及一座位於德州泰勒市 (Taylor) 的先進晶片封裝設施，這將有助於生產對人工智慧 (AI) 應用至關重要的高頻寬儲存晶片。

美國商務部在聲明中表示，這筆補助也將用於擴大三星在德州奧斯汀的現有晶片製造工廠，該工廠將支援美國的航空航太、國防和汽車工業。

據一位美國高級政府官員透露，泰勒市的一家晶圓廠預估將於 2026 年投產，另一家將於 2027 年投產。三星最初表示，泰勒市的工廠將於 2024 年下半年開始生產。

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，這項投資預估將創造至少 1.7 萬個建築工作機會和 4,500 多個製造業工作機會。隨著供應鏈更接近為新設施提供服務，將有助於創造當地就業機會。